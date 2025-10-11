Lezíria Parque Hotel: onde a natureza encontra o ritmo urbano do Ribatejo

A apenas 20 minutos do aeroporto de Lisboa e no coração vibrante de Vila Franca de Xira, o Lezíria Parque Hotel é muito mais do que um ponto de passagem: é o destino onde conforto, tradição e hospitalidade se unem para criar experiências memoráveis.

Imagine acordar rodeado pelas paisagens únicas do estuário do Tejo, com a serenidade da natureza ribatejana à porta e a proximidade das grandes vias que o ligam a Lisboa, ao Porto, ao Algarve ou até a Madrid. Aqui, cada detalhe é pensado para transformar a sua estadia em algo especial, seja em lazer, em família ou em negócios.

Com 103 quartos espaçosos e luminosos, todos equipados com Wi-Fi gratuito e comodidades de bem-estar, o Lezíria Parque Hotel adapta-se ao que procura: descanso, trabalho ou momentos de partilha.

Mas é na gastronomia que o hotel se distingue: o prestigiado Restaurante Aquarius convida-o a uma viagem de sabores que cruza inovação e tradição, celebrando a cozinha regional e nacional. Todos os domingos, o buffet “Sabores e Aromas” transforma o seu almoço num ritual único, perfeito para reunir família e amigos.

Se o motivo da sua viagem for profissional encontrará aqui o espaço certo para crescer: 11 salas de reuniões e conferências totalmente equipadas, com apoio personalizado e versatilidade para acolher desde pequenas equipas a grandes eventos corporativos.

E porque uma estadia memorável vive também dos detalhes, o Lezíria Parque Hotel oferece-lhe muito mais: esplanada, ginásio, bar, cafetaria, business center e estacionamento. Tudo para que se sinta em casa, mesmo quando está fora dela.

No exterior, a aventura continua. Explore a reserva natural do Tejo, embarque num passeio no histórico barco varino “Liberdade” ou deixe-se envolver pela energia cultural de Vila Franca de Xira, com o icónico Festival do Colete Encarnado, a Feira Anual ou o Salão Nacional de Artesanato.

No Lezíria Parque Hotel, a natureza e o urbanismo entrelaçam-se para criar uma experiência autêntica e inesquecível. Aqui, cada estadia é um encontro com o melhor do Ribatejo, onde o calor humano e a hospitalidade portuguesa fazem questão de o receber sempre de braços abertos.

Lezíria Parque Hotel – mais do que uma estadia, uma memória para guardar.

