Mocoffee: cápsulas de café que podem mudar o mundo

A Mocoffee é uma empresa multinacional com ADN suíço, fundada há 34 anos pelo homem que revolucionou a maneira como hoje se bebe café em todo o mundo: Eric Favre, inventor da cápsula de café e o primeiro CEO da Nespresso.

Ao longo das últimas três décadas a Mocoffee foi responsável pela criação de novas tendências de consumo de café em monodose, que transformaram a indústria mundial. De facto, em 2023, mais de dois mil milhões de monodoses de café foram produzidas com recurso a tecnologia desenvolvida e patenteada pela Mocoffee.

No âmbito da sua actividade, a Mocoffee cumpre e promove toda a regulamentação e certificação de qualidade e as melhores práticas do sector cafeeiro, oferecendo aos seus clientes cafés de qualidade superior, com certificações ambientais e de comércio justo, através de cadeias de valor que assentam na transparência e no comércio directo com os produtores mundiais. São mais de três décadas de relações de confiança.

Actualmente com sede em Portugal, subsidiárias na Suíça, Reino Unido e EUA e clientes em quatro continentes, a Mocoffee posiciona-se como um parceiro de negócio experiente e inovador, versátil, e especialista na criação de produtos de café desenhados “à medida” das necessidades dos clientes. Para a Mocoffee cada cliente é único. Inclui, por exemplo, o desenvolvimento e gestão de portefólio de cápsulas de café para os seus clientes – que envolve, entre outros, consultoria personalizada quanto às diferentes soluções de cápsulas disponíveis, bem como uma autêntica curadoria com vista à criação de novas categorias de produto, ou personalização de conceitos de café.

A Mocoffee congrega ainda uma oferta complementar, que inclui investigação, engenharia e laboratório de café, criação de perfis de torrefação de café e licenciamento de tecnologia. Em 2021, ano marcado pela celebração dos 30 anos da Mocoffee, iniciou-se

um novo capítulo da história da Mocoffee através da abertura de uma fábrica de cápsulas de café em Portugal, na zona de Azambuja.

Em apenas três anos, o investimento da Mocoffee no nosso país já ultrapassou os 16 milhões de euros e gerou a criação de mais de 30 postos de trabalho directos. A empresa antecipou a ampliação das suas linhas de fabrico triplicando a sua capacidade de produção para 1.200 cápsulas por minuto. A unidade industrial, localizada em Azambuja, inclui todas as valências – investigação, produção, logística e vendas. No presente, a Mocoffee tem capacidade para produzir mais de 350 milhões de cápsulas de café por ano, cujo destino é maioritariamente (cerca de 90%) para exportação.

A construção da fábrica em Portugal, para além da tecnologia de ponta a nível global, teve presente os desafios de sustentabilidade ambiental e social tendo já veiculado o seu primeiro Relatório de Sustentabilidade paralelamente ao Relatório e Contas de 2023 e em 2025 (Junho) recebeu a Certificação B Corp - a empresa cumpre elevados padrões de desempenho verificado, responsabilidade e transparência.

Ser uma B-Corp, refere João Gomes, administrador executivo da Mocoffee, representa o reconhecimento de que o modelo de negócio da Mocoffee alinha lucro com propósito, e que actua com responsabilidade social, ambiental, ética e transparência. No fundo, cada cápsula de café pode mudar o mundo. Esta jornada exigiu muito esforço, revisões profundas e muita colaboração, reflectindo o compromisso partilhado entre a empresa e os seus colaboradores em criar impacto positivo para as pessoas e para o planeta. Estamos entusiasmados por fazer parte de uma comunidade global de empresas comprometidas com o impacto social e ambiental do seu negócio.

A história da Mocoffee é feita de inovação e inconformismo, e é esta filosofia que tem norteado o seu caminho ao longo dos 34 anos da sua existência.

