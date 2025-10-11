Na construção e obras públicas a Desarfate garante competência e cumprimento de prazos

A Desarfate é uma empresa com quase quatro décadas de experiência no sector da construção civil e obras públicas, contando com uma equipa qualificada de 60 trabalhadores. Especializada em terraplenagens, infraestruturas urbanas e obras hidráulicas, a empresa aposta na modernização constante, na formação técnica contínua e nas boas condições de trabalho. A estabilidade e a cultura organizacional de proximidade que reconhece e recompensa o desempenho são outras características da empresa, que se assume como um parceiro de confiança dos clientes.

Com um parque de máquinas diversificado e processos digitais de gestão de compras, planeamento e controlo, a Desarfate valoriza a qualidade, a sustentabilidade e o cumprimento de prazos. Presta serviços de movimentação de terras, escavações, demolições controladas, execução de infraestruturas viárias e redes de drenagem e abastecimento de água, obras de hidráulica, arranjos exteriores e requalificação urbana. A empresa também gere e trata resíduos de construção e demolição (RCD), promovendo práticas ambientalmente responsáveis.

A empresa, sediada em Fátima, actua sobretudo no mercado de obras públicas, colaborando com municípios, juntas de freguesia e serviços municipalizados, mas também executa projectos para construtores privados e indústrias, apostando na inovação, como a digitalização de processos de compras e na implementação de fluxos de aprovação internos para garantir maior controlo financeiro e eficiência. As questões ambientais são uma preocupação e nesse sentido há uma aposta clara em máquinas modernas que melhorem a produtividade, reduzindo as emissões.

A maior dificuldade da Desarfate é a escassez de mão-de-obra qualificada, em especial operadores de máquinas e técnicos de infraestruturas. O sócio-gerente Jorge Pereira defende a criação de políticas de incentivo à formação profissional direccionada para o sector, bem como estabilidade na cadeia de fornecimento de materiais para reduzir atrasos e custos. “Há carência de cursos práticos e técnicos especializados, sobretudo em hidráulica urbana, condução de obra e operação de máquinas. Seria essencial reforçar a oferta de formação direccionada para o sector da construção civil”, explica o empresário.

Com o compromisso de continuar a crescer de forma sustentável, investindo na modernização e na valorização das pessoas, a Desarfate pretende ser um exemplo de empresa sólida, inovadora e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da região e para o bem-estar das comunidades. Prosseguindo o caminho da modernidade, está a dar os primeiros passos na utilização de ferramentas de inteligência artificial para apoio à gestão e planeamento, nomeadamente na análise de indicadores financeiros e na optimização de processos internos, como forma de melhorar a produtividade e o controlo de custos.