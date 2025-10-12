uma parceria com o Jornal Expresso
Especiais | 12-10-2025 13:00

Acessomatic está há 25 anos no mercado dos componentes pneumáticos, hidráulicos e eléctricos
José Luís Rodrigues, Nuno Sousa e Acácio Sousa, sócios da Acessomatic
A empresa de Alverca que tem crescido ao longo dos anos vai dar mais um passo na melhoria do serviço aos clientes, estando a preparar novas instalações. A Acessomatic tem sempre uma resposta, seja para pequenas soluções seja para serviços de maiores dimensões.

A Acessomatic, Comércio de Componentes Pneumáticos, Hidráulicos e Eléctricos, Lda, com uma experiência de 25 anos no mercado, está a preparar a mudança para novas instalações, dois pavilhões industriais com uma área de mil metros quadrados, no Carregado. Um investimento a pensar no futuro e que visa responder melhor às necessidades dos seus clientes. Com um crescimento constante, a empresa, com sede em Alverca, duplicou a facturação nos últimos anos e em 2015 e 2021 foi reconhecida como PME líder. Destacando-se pela inovação e qualidade, está neste momento a implementar a certificação ISO 9001.
A empresa foi fundada por Acácio Sousa em 1999, tendo-se juntado a ele os sócios José Luís Rodrigues e Nuno Sousa. Começou por trabalhar na reposição de partes suplentes para a indústria, nas áreas de material eléctrico, ar comprimido e automação. Devido às solicitações de clientes alargou a sua actividade para instalações e posteriormente projectos mecânicos para fábricas. Agora é solicitada para optimizações de processo, por quem pretende tirar maior rentabilidade, reduzir custos nas linhas de produção e adaptar processos existentes.
A Acessomatic responde sempre às solicitações dos clientes, sejam pequenas soluções ou linhas completas, com o objectivo de agregar valor, desenvolvendo e instalando soluções para aumentar a produção, reduzindo os custos operacionais. A maior parte da actividade desenvolve-se na indústria automóvel, onde a empresa se destaca pelo projecto de alimentação automática de peças para equipamentos de desempenho e medição.
A empresa também abrange projectos para vários ramos de outras indústrias, como por exemplo o processamento e embalagem de produtos derivados da indústria do tomate; o fabrico e instalação de linha de manuseio de peças grandes de perfis de aço inoxidável; o equipamento hidráulico para fabricação de molas parabólicas, o alimentador e lubrificante de folhas de alumínio para a indústria da cortiça e o sistema de inclinação controlado pneumaticamente para a indústria farmacêutica.

