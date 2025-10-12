Fitness Factory Almeirim é uma marca diferenciadora na saúde e bem-estar

O Fitness Factory Almeirim está em actividade há dois anos e já é um espaço dedicado ao bem-estar e saúde de referência na região, com uma elevada adesão da comunidade. Primando por um serviço diferenciador, o cliente ao inscrever-se tem direito a uma avaliação física com o instrutor que lhe irá prescrever o plano de treino e tem também consulta de nutrição grátis, de três em três meses.

O proprietário e director de clube, Pedro Mateus, faz um balanço positivo da actividade. “Temos conseguido melhorar as condições gerais no clube, disponibilizando equipamentos novos, aulas diferentes e um serviço mais personalizado e humano. A comunidade de Almeirim tem demonstrado estar cada vez mais preocupada com o bem-estar e saúde e reconhece que a nossa oferta é de qualidade. Temos uma estrutura e potencial para um dia podermos dizer, com toda a confiança, que somos dos melhores do Ribatejo, e essa é a minha visão a longo prazo, na qual acredito a 100%”, realça.

Além do acesso à sala de exercício físico e às aulas de grupo (sem pagar nada extra), os clientes do Fitness Factory Almeirim podem contar com ‘Personal Training’ para um treino premium com mais consciencialização, segurança, entrega e resultados. Têm ainda um serviço de gestão de treino, com plano de treino e avaliações mais periódicas e um serviço de nutrição com duas nutricionistas disponíveis para delinear um plano alimentar adequado a cada um.

O espaço é composto por uma sala de exercício físico e zona de força, equipadas com marcas conceituadas como Panatta, Gym80 e Bodytone. Os sócios podem treinar com máquinas, cabos, barras ou halteres — tudo para oferecer variedade e qualidade no treino. Há também uma área de cardio, equipada com aparelhos da marca Bodytone, ideal para a melhoria da capacidade cardiovascular. Para quem gosta de treinos mais acessíveis e intuitivos, há uma a zona de Circuito Stand Up, com máquinas que trabalham todos os grupos musculares de forma prática e simples, sem necessidade de ajustes, sendo perfeita especialmente para novos utilizadores.

O Fitness Factory Almeirim dispõe ainda de dois estúdios de aulas em grupo, em formatos de duração de 30 e 45 minutos. Como base, utilizam dois programas: o BEAT, uma marca própria da Fitness Factory, com modalidades como B’Race, B’Hiit, B’Core, B’Flow e B’Booty. Também oferece aulas da Les Mills, com opções como The Trip, Body Combat, Body Balance e Body Pump e também tem aulas criadas pelo próprio instrutor mediante as turmas que acompanha, como Pilates, Cycling, Zumba e Strong Nation.

Com tudo isto, o Fitness Factory Almeirim é um espaço com um leque variado de opções para todos os gostos e necessidades. Pedro Mateus afirma que tem das melhores estruturas para potencializar profissionais do fitness e que para isso criou um micro-ambiente em volta dessa operação, que se traduz na qualidade de serviço. Quem fica a ganhar sempre é o cliente, com profissionais de topo, num espaço que está sempre em constante procura por melhorias e optimização, com actualização constante através de visitas a feiras internacionais.

O clube faz parte de uma cadeia franchising, mas ao mesmo tempo quer e está a criar um ambiente de ginásio de bairro, onde se sabe o nome de todos e todos podem abordar qualquer elemento da equipa que está sempre disponível num clube aberto a toda a comunidade, onde pode ir fazer um treino e/ou aula experimental sem qualquer compromisso.