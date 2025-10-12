Grupo Tecnorém em grandes obras públicas e na resposta a problemas de habitação

As empresas e marcas que constituem o Grupo Tecnorém desenvolvem actividades nas áreas da energia e climatização; engenharia e ambiente; projecto de arquitectura e engenharia; indústria de madeiras; equipamentos na área da saúde; imobiliário; mecânica; equipamentos de hotelaria e soluções de manutenção.

A diversificação das actividades foi a estratégia seguida pela empresa Tecnorém, fundada pelo engenheiro Carlos Batista, em Ourém, a 19 de Outubro de 1989, para conseguir definir os prazos e as estratégias das obras, sem estar dependente de terceiros.

O vasto portefólio do grupo faz dele uma das maiores referências do país no sector da construção civil e obras públicas e atesta a sua grande capacidade técnica, em todos os aspectos, nomeadamente planeamento, projecto, construção e manutenção, com obras de diferentes tipologias e dimensões, tanto no sector público como no privado.

Tem obras executadas em todo o país, de infraestruturas de educação, cultura e desporto, habitação, escritórios e comércio, hotelaria e turismo, infraestruturas industriais, restauro e reabilitação, infraestruturas de saúde e assistência, infraestruturas hidráulicas, ambientais e urbanas.

O Hospital de Sintra, o Supremo Tribunal de Justiça, a Biblioteca de Alcântara ou a Casa das Artes de Miranda do Corvo são algumas das obras que marcam o percurso de 35 anos do Grupo que também tem operado na área da habitação a custos controlados, com várias construções de raiz espalhadas por todo o país: Coimbra – 268 fogos; Almada – 200 fogos; Lisboa - 251 fogos; Setúbal - 1000 fogos; Loures – 12 fogos, Oeiras - 101 fogos.

De uma empresa inicial, de estrutura familiar e uma base de implantação local, a Tecnorém evoluiu para o actual grupo, composto por 14 empresas, assente numa equipa sólida, dinâmica e com elevado grau de profissionalismo, que integra mais de 800 profissionais.

A Tecnorém recebeu, no ano passado, o Galardão Excelência Empresarial, atribuído por O MIRANTE.

O Grupo dá grande atenção à contratação e ao bom ambiente de trabalho e procura contratar jovens que estejam a sair da faculdade para começarem a sua carreira, com o objectivo de integrá-los na dinâmica da empresa desde o início da sua vida profissional. Muitos são aceites para fazer estágios de Verão e quando terminam o curso é-lhes dada oportunidade de entrarem no mercado de trabalho.

O fundador do Grupo também começou a trabalhar após a faculdade, numa construtora da área de Leiria e só dez anos mais tarde decidiu aventurar-se por conta própria.

Continua a trabalhar para fazer crescer as suas empresas e contribuir para o desenvolvimento do país e considera que são cada vez mais necessários empreendedores enérgicos e pessoas que arrisquem.

Apesar dos esforços feitos a nível do recrutamento e das condições oferecidas, o Grupo não é imune à escassez de mão-de-obra na área da construção civil, nomeadamente de carpinteiros, electricistas, canalizadores e encarregados de obra.