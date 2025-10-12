Smiledog - Cães Terapeutas apoia crianças com necessidades educativas especiais

A Smiledog - Cães Terapeutas, que nasceu em 2020, como um projecto piloto envolvendo cinco crianças, numa escola do agrupamento D. Afonso Henriques em Santarém, com o apoio do município, está actualmente presente, em vinte e duas escolas de Santarém, Aveiras, Porto de Mós e Alcobaça, acompanhando semanalmente mais de 80 crianças com necessidades educativas especiais.

Com uma equipa composta por nove profissionais qualificados, incluindo psicólogos, psicomotricistas, nutricionistas, técnicos de terapia assistida por animais, médicos e formadores, 7 cães terapeutas, e mais 17 em preparação, a Smiledog – Cães Terapeutas, tem vindo a expandir a sua actividade.

No seu pioneiro Centro de Desenvolvimento, investe na formação de binómios técnicos de intervenção assistida por cães e animais certificados - que inclui Cinoterapia, Psicomotricidade, Psicologia, Pedopsiquiatria, Nutrição, Terapia da fala e actividades socioeducativas com cães terapeutas.

Nuno Santos, criador do projecto, em conjunto com a sua cadela Syrah após ambos terem frequentado uma pós-graduação em Intervenções Assistidas com Cães e Burros, explica que "estudos científicos demonstram que a interacção com cães reduz o stress e a ansiedade, melhora a concentração e reforça a auto-estima". No entanto, apesar dos resultados já comprovados, aquela prática continua sem reconhecimento oficial como terapia em Portugal.

Por esse motivo e realizando-se a 12 de Outubro eleições autárquicas, o fundador da Smiledog sublinha a urgência de apoio camarário e institucional para que mais escolas e famílias possam beneficiar de “uma intervenção que transforma vidas”.