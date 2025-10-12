TáxiCão Mildog continua a ser referência na região

Pelo bem-estar dos animais é assim que se define o projecto Táxicão Mildog que é já uma referência na região do Ribatejo e em todo o país. Para além do transporte faz o acompanhamento dos animais de companhia ao veterinário para consultas, pensos, cirurgias ou para exames específicos fora da região onde são acompanhados, como em Lisboa, Mafra ou Lourinhã.

“De destacar o serviço de 24H, que é disponibilizado quando um animal está em risco de vida, para que seja observado e tratado por um médico veterinário o mais rápido possível”, refere Cremilde Santos, a responsável do projecto Mildog.

Quando solicitado pelos tutores, a TaxiCão Mildog também faz o transporte para hotel canino, para o treino, para o aeroporto, para a sua nova família, ou para outro local do país quando os seus tutores mudam de casa. E, mais recentemente, passou a acompanhar os animais ao casamento dos seus tutores. “Estes são apenas alguns exemplos, mas quando um animal faz parte da família vamos onde for necessário pelo seu bem-estar”, acrescenta, Cremilde Santos.

A responsável criou e apresentou, há dois anos, "Os 10 Mandamentos do Animal", no sentido de sensibilizar as crianças para a causa. E é por isso que o projecto Táxicão Mildog dispõe de outros serviços, como o de banhos e tosquias, porque a higiene também é saúde. Alguns dos animais que cuida são de associações como a ASPA, em Santarém, e da APAAC, no Cartaxo, para que seja mais fácil a adopção.

Também pelo bem-estar animal, faz parte do projecto o Centro de Dia Canino, onde animais com limitações físicas ou outras necessidades de acompanhamento são cuidados com carinho e dedicação. O Centro tem sido, e continua a ser uma mais-valia para os animais e para os seus tutores.