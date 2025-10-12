uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Especiais | 12-10-2025 10:00

TáxiCão Mildog continua a ser referência na região

ESPECIAL DIA DO ANIMAL
Cremilde Santos, responsável pelo projecto Mildog - foto DR
Projecto de Cremilde Santos, que foi criado para o bem-estar dos animais, e para apoiar os seus tutores, tem acrescentado serviços e parcerias.

Pelo bem-estar dos animais é assim que se define o projecto Táxicão Mildog que é já uma referência na região do Ribatejo e em todo o país. Para além do transporte faz o acompanhamento dos animais de companhia ao veterinário para consultas, pensos, cirurgias ou para exames específicos fora da região onde são acompanhados, como em Lisboa, Mafra ou Lourinhã.
“De destacar o serviço de 24H, que é disponibilizado quando um animal está em risco de vida, para que seja observado e tratado por um médico veterinário o mais rápido possível”, refere Cremilde Santos, a responsável do projecto Mildog.
Quando solicitado pelos tutores, a TaxiCão Mildog também faz o transporte para hotel canino, para o treino, para o aeroporto, para a sua nova família, ou para outro local do país quando os seus tutores mudam de casa. E, mais recentemente, passou a acompanhar os animais ao casamento dos seus tutores. “Estes são apenas alguns exemplos, mas quando um animal faz parte da família vamos onde for necessário pelo seu bem-estar”, acrescenta, Cremilde Santos.
A responsável criou e apresentou, há dois anos, "Os 10 Mandamentos do Animal", no sentido de sensibilizar as crianças para a causa. E é por isso que o projecto Táxicão Mildog dispõe de outros serviços, como o de banhos e tosquias, porque a higiene também é saúde. Alguns dos animais que cuida são de associações como a ASPA, em Santarém, e da APAAC, no Cartaxo, para que seja mais fácil a adopção.
Também pelo bem-estar animal, faz parte do projecto o Centro de Dia Canino, onde animais com limitações físicas ou outras necessidades de acompanhamento são cuidados com carinho e dedicação. O Centro tem sido, e continua a ser uma mais-valia para os animais e para os seus tutores.

