12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Especiais | 12-10-2025 09:00

TrimNW é uma referência nas exportações em não-tecidos industriais e componentes têxteis moldados

Rui Lopes, sócio-gerente da TrimNW, empresa que trabalha para a indústria automóvel
A especialista em não-tecidos industriais e componentes têxteis para a mobilidade, TrimNW, é uma referência internacional, exportando quase toda a produção. Uma das principais clientes desta empresa, que investe na inovação, é a indústria automóvel.

A TrimNW é um produtor de não-tecidos industriais e componentes têxteis para a mobilidade, que se destaca na economia nacional por ter um volume de exportações a rondar os 95%. A empresa situada em Vila Chã de Ourique, Cartaxo, desenvolve a sua actividade na produção de não-tecidos industriais e dispõe de uma vasta gama de produtos para as mais diversas indústrias. Uma das principais é a indústria automóvel, sendo os principais clientes da empresa produtores de peças de insonorização da indústria automóvel. Os principais mercados para os quais envia a produção são o Francês, o Inglês e o Alemão.
Na área da mobilidade a TrimNW é um produtor de componentes moldados para o interior automóvel para as pequenas séries, tais como os quadriciclos (classe L7), os veículos ligeiros de mercadorias, máquinas industriais e tractores agrícolas, bem como os montadores de pequenas séries no mercado Europeu.
Com 33 funcionários e a perspectiva de aumentar a equipa no próximo ano, a empresa está sempre atenta ao evoluir dos mercados onde actua e ajusta a sua laboração de acordo com as necessidades dos clientes. O principal constrangimento é a concorrência europeia, que é bastante forte e agressiva.
A TrimNW investe cerca de 7% do valor das suas vendas em inovação todos os anos, de modo a garantir os melhores produtos para os seus clientes. O know-how e a experiência dos colaboradores têm garantido um crescimento sustentado todos os anos, bem como uma perspectiva muito positiva para o futuro da empresa. As novas instalações da empresa em Vila Chã de Ourique vão permitir um crescimento mais rápido e sustentável, permitindo entrar em novos mercados e clientes.

