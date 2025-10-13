Agrosport é uma empresa sólida e vai inaugurar uma nova fábrica 

A Agrosport Lda, uma empresa especializada em sistemas de cofragem em alumínio, através da sua marca de produção, a NEBACO. A marca, que tem muita expressão a nível nacional está a investir no reforço da sua expressão internacional. Para isso, prepara-se para inaugurar uma fábrica nova, que representa um investimento de cerca de um milhão e oitocentos mil euros.

Empresa com gestão estritamente familiar com quase 36 anos de história, cuja marca de produção foi criada a partir do nome de família Neves e Baco, Deus do Vinho, (NEBACO) por estar localizada no Cartaxo, Capital do Vinho.

A fabricação de sistemas de cofragens em alumínio, para muros e pilares, é uma das áreas de serviço da Agrosport, representando entre 70 a 80 por cento do volume de negócios. A empresa tem nesta altura, em fase de lançamento, lajes de alumínio.

As outras áreas de negócio são a venda de todo o tipo de equipamentos para construção civil, com assistência técnica pós-venda e um gabinete de engenharia, que executa projectos para cofragens. A maior parte dos clientes são empresas de construção civil e distribuidores.

Com o mercado de construção civil em crescimento, a Agrosport tem dado grande atenção ao desenvolvimento de ideias para criar mais produtos em alumínio, ao invés de aço.

Com uma equipa de 21 profissionais, incluindo o sócio-gerente, Paulo Neves, tem existido uma preocupação permanente ao nível da actualização e da estabilidade do quadro de pessoal.

“Tratamos todos os nossos colaboradores como família, cada um representa um membro da mesma. Penso que é uma empresa onde é bom trabalhar. Temos prémios de produtividade trimestrais, seguro de saúde, remunerações acima da média e todos os profissionais são considerados e bem tratados”, sublinha o responsável, acrescentado que, apesar das alterações no mercado de trabalho, continua a haver pessoas que tiram os cursos por gosto e que fazem bem o seu trabalho.

O sócio-gerente considera que a solidez da empresa se constrói com êxitos mas também vencendo as dificuldades do dia-a-dia. “Começámos como empresa comercial com assistência pós-venda e há 18 anos o ciclo de fabricação e desenvolvimento de novos produtos. Com muitos obstáculos, continuamos uma empresa sólida, com futuro, e boa para trabalhar”.