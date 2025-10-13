Águas de Santarém é referência em termos de desempenho, investimento e pessoas

Nos últimos anos, a Águas de Santarém (AS) consolidou uma agenda de boa gestão orientada para resultados operacionais, qualidade do serviço e foco nas pessoas. Nestes anos foi, consecutivamente, distinguida pela ERSAR com o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”, validando processos, monitorização e conformidade de parâmetros de qualidade — um reconhecimento público do desempenho técnico e da fiabilidade do abastecimento.

Em 2024, a empresa atingiu um marco histórico: reduziu as perdas de água para cerca de 18%, o melhor registo de sempre e significativamente abaixo da média nacional (em torno de 27%). Este resultado, apresentado com as contas de 2024, reflecte investimentos continuados em substituição de condutas, telegestão e telemetria, e traduz-se em maior eficiência económica e ambiental para o concelho.

A estratégia de investimento que sustenta estes ganhos é visível desde, pelo menos, 2022, quando a AS anunciou um plano superior a 4,5 milhões de euros, destacando a substituição de cerca de oito km de condutas, a reabilitação de reservatórios e a modernização de sistemas de controlo. Estas intervenções têm sido consistentes com as orientações e métricas do regulador, cujo RASARP reforça, ano após ano, a necessidade de reduzir perdas e reforçar a eficiência.

Em paralelo com a performance técnica, a Águas de Santarém tem afirmado uma cultura organizacional reconhecida externamente. Foi seleccionada pela Revista EXAME como uma das “50 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal” (2021 e 2023), distinção que avalia práticas de gestão de pessoas e clima organizacional, algo pouco comum no universo das entidades gestoras de serviços públicos locais.

Em 2024, a empresa tornou-se

a primeira em Portugal a obter certificação do Sistema de Gestão do Bem-Estar e Felicidade Organizacional (NP4590), aprofundando o programa “Primeiro as Pessoas” e integrando o bem-estar dos colaboradores como vector de criação de valor para o serviço público. Esta linha soma-se à certificação internacional em atendimento ao cliente (LAC – Líder no Atendimento ao Cliente) que reforça a orientação ao utente.

A transparência e a prestação de contas têm igualmente sido reforçadas. A empresa publica relatórios periódicos da qualidade da água, cumprindo o DL 69/2023, e disponibiliza relatórios e contas anuais, alinhados com as exigências de reporte e escrutínio público, o que contribui para a confiança dos consumidores e para o diálogo regulatório.

Em síntese, a Águas de Santarém apresenta um ciclo recente de boa gestão que combina três dimensões: i) resultados operacionais — perdas historicamente baixas e qualidade de água reconhecida pela ERSAR; ii) investimento consistente em activos e sistemas inteligentes, com impacto directo na eficiência e na resiliência; e iii) políticas de recursos humanos diferenciadoras, premiadas em rankings nacionais e certificações independentes. Este triângulo — desempenho, investimento e pessoas — tem sustentado o reconhecimento público e regulatório e posiciona a empresa como caso de referência no sector em Portugal.

