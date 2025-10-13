BV Consultoria distingue-se pela eficácia e celeridade com um trabalho de proximidade 

A BV Consultoria destaca-se por ser uma empresa séria e célere nos seus serviços que preza o contacto o mais directo possível com o cliente, pois a proximidade é muito importante para a eficácia do serviço prestado. Sendo a proximidade com o cliente o seu destaque.

A trabalhar no centro histórico de Santarém, disponibiliza serviços de contabilidade, consultoria empresarial e pessoal, serviços jurídicos, serviços de apoio ao cidadão, como Finanças, Segurança Social e todos os serviços públicos. Dá também apoio à documentação de cidadãos estrangeiros.

A empresa trabalha maioritariamente para o mercado nacional, porém acabam por receber muitos clientes que as suas empresas ou actividades fiscais estão sediadas em Portugal, mas operam nos mercados europeus e internacionais.

O administrador da BV Consultoria refere que os mercados estão a mudar, surgem novas áreas de negócio e é muito mais fácil constituir empresas, comunicar entre os países, adquirir bens e serviços. O mercado digital e a Inteligência Artificial (IA) estão para revolucionar o mundo dos negócios e das empresas. O que é bom para a dinâmica de trabalho da nossa empresa, para podermos evoluir, aprender e reinventar novos mercados pelos meios digitais, segundo acrescenta Bruno Videira.

Com cinco pessoas ao serviço, os constrangimentos que mais se sentem na empresa estão relacionados com as constantes alterações nas legislações, sem haver estudos prévios do impacto na vida dos cidadãos, e também a falta de comunicação prévia ou informação de alterações nas legislações para os vários serviços públicos. Situação que, salienta Bruno Videira, dificulta bastante o dia-a-dia quer das empresas quer dos particulares.

“Na parte dos cidadãos estrangeiros, as legislações também alteram constantemente, o que dificulta o processo de legalização destes, que por muito que tentem obter os documentos necessários não o conseguem devido a esta instabilidade constante”, explica o empresário.

Outro constrangimento tem a ver com o facto de não estar disponível na zona de Santarém formação em áreas relacionadas com o apoio ao cidadão e à imigração e documentação de estrangeiros, pelo menos que seja conhecido ou divulgado.

Bruno Videira refere ainda a cada vez maior dificuldade em encontrar pessoas motivadas para trabalhar e fazerem uma carreira e que queiram vestir a camisola pela empresa, fazer crescer e saber valorizar o seu cargo. Talvez seja resultado de um país onde o salário mínimo nacional ainda continua muito baixo em comparação a outros países europeus, e com uma carga horária muito alta, sendo desmotivador pela falta de tempo que estes têm para estar em momentos familiares, admite.

Bruno Videira aconselha os cidadãos a observarem melhor a legislação relativa à imigração. “Existem muitas críticas, muitas opiniões negativas e temos de ser mais solidários com quem se quer integrar da forma certa no nosso país”, sublinha.

Relativamente à consultoria empresarial e pessoal, “as pessoas têm que ter uma mente mais aberta, pois é algo que ajuda bastante na gestão das suas finanças, e existem muitos profissionais nessas áreas que diariamente dão o seu melhor para poder ajudar. É o que tentamos sempre fazer com todos os nossos clientes: um serviço de exclusividade adaptado à sua realidade financeira”, conclui.