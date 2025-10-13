Click Viagens: especialista em viagens à medida de cada cliente!

A Click Viagens é uma empresa líder no sector das viagens, com uma equipa de 11 pessoas e quatro lojas (centro da cidade de Abrantes, Alferrarede, Torres Novas e Tomar) que proporcionam um atendimento personalizado e de qualidade, garantindo que cada viagem é planeada ao detalhe para satisfazer as necessidades e expectativas de cada cliente.

Com sede em Abrantes, a empresa classificada como PME, é uma das mais activas e com maior visibilidade numa zona que vai de Castelo Branco a Santarém.

Com 23 anos de experiência e presença no mercado é reconhecida pela sua estabilidade, crescimento e evolução.

Parte significativa da actividade está direccionada para o segmento empresarial e para o sector público, sendo desenvolvida e acompanhada por parte da equipa formada para o efeito. No segmento de clientes particulares, a Click Viagens destaca-se pelo outgoing, com a venda de viagens para diversos destinos na Europa e resto do mundo.

Os produtos comercializados são diversos e englobam desde os pacotes completos, voos, comboios, autocarros e até estadias no nosso país.

A empresa conta ainda com um departamento dedicado a grupos, responsável pela criação de produtos exclusivos, desenvolvidos internamente e contando sempre com o acompanhamento de membros da agência. Esta área tem sido uma aposta crescente como forma de expandir o negócio junto dos clientes particulares.

A formação dos colaboradores é feita de forma a que a equipa esteja preparada para oferecer a melhor solução e isso implica experiência prática e conhecimento directo dos destinos turísticos. “O sector de turismo exige vivência no local, por isso os profissionais realizam inspecções presenciais em hotéis e destinos”, realça o gerente da Click Viagens, António Gonçalves. República Dominicana, México, Jamaica, Cabo Verde, Tunísia, Egipto e Cuba são alguns dos países em que os funcionários da empresa conhecem em detalhe os produtos vendidos. As visitas a navios são também frequentes, de modo a capacitar toda a equipa na venda deste produto que é cada vez mais procurado. Existe também uma forte aposta de formação na parte de venda de aéreo, contando com formações específicas e certificadas.

A Click Viagens está presente, ao longo do ano, em diversas feiras bastante conhecidas, como a BTL, Exponoivos de Lisboa e Porto, entre outras.

Para o futuro, António Gonçalves anuncia que um dos investimentos previstos para os próximos anos é o desenvolvimento de uma plataforma própria de vendas online, especialmente voltada para produtos exclusivos, que só a Click Viagens comercializa. “O objectivo é reforçar o foco no nosso próprio produto e nos nossos recursos, utilizando o digital como canal principal de divulgação e venda, recorrendo a uma nova página online e a estratégias de marketing baseadas em inteligência artificial” refere o gerente da Click Viagens de Abrantes. O gerente revela que apesar das dificuldades na altura da pandemia surgiram oportunidades que foram aproveitadas com espírito empreendedor, como a aquisição de uma nova loja em Alferrarede (Abrantes) e obras de renovação na sede.