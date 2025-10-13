O segredo da tradição: como a Panificadora Marques Filipe mantém a arte do pão artesanal

Fundada nos anos 70 pelo pioneiro Joaquim Marques Filipe, a empresa cresceu a partir de um sonho simples e de umas sacas de farinha, transformando-se hoje numa referência de qualidade e tradição. O casal Luíz Filipe e Silvina Filipe, sócios-gerentes, continuam a honrar este legado, garantindo que cada pão que sai do forno carrega consigo o sabor autêntico de outrora.

Em tempos de produção em massa, a Marques Filipe mantém-se fiel ao processo artesanal. É nas mãos experientes dos seus mais de 100 funcionários que a magia acontece, onde a farinha se transforma em massa com o toque e o carinho que só a tradição pode oferecer. Esta dedicação ao método ancestral, aliada a uma criteriosa selecção de matérias-primas e fornecedores, permite à panificadora criar produtos verdadeiramente diferenciados e de excelência, que se destacam no mercado.

A qualidade é um pilar inegociável na Marques Filipe. Para além do respeito pelas receitas mais antigas, a empresa orgulha-se das suas certificações IFS Food e BRC, que atestam o rigor e o compromisso com a segurança alimentar. "Cumprimos com rigor as regras do sistema de HACCP, bem como todos os requisitos legais associados ao sector, e submetemos os nossos produtos a análises sensoriais, nutricionais físico--químicos e microbiológicos, em laboratórios independentes e acreditados", sublinha a directora-geral, Cátia Marques Filipe. Este controlo exaustivo reflete-se na melhoria contínua e diária do processo produtivo, garantindo que cada fatia de pão é sinónimo de confiança e sabor.

Além do pão tradicional, a Panificadora Marques Filipe oferece uma vasta gama de produtos típicos que complementam a sua oferta, como o pão com chouriço, a broa de milho, o pão integral, e opções mais inovadoras como a broa de milho com chouriço, o pão de alfarroba ou de beterraba. Esta diversidade, sempre com a mesma dedicação à qualidade e ao sabor, demonstra a capacidade da empresa em inovar sem nunca perder a sua essência.

Com o slogan "Inovação e Tradição", a Panificadora Marques Filipe não só conquistou um sucesso incontornável na sua região, como também levou o sabor de Portugal além-fronteiras. Desde 2010, o seu pão chega a emigrantes portugueses na Europa, atravessando países como a Bélgica, Inglaterra, Luxemburgo, Espanha e França, e exportando uma boa parte da sua produção. É a prova de que a arte e o sabor da tradição portuguesa têm um lugar especial na mesa de muitos, dentro e fora de Portugal.