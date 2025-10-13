VC Contabilidade está focada em ajudar os empresários a alavancarem os negócios

A VC Contabilidade é uma empresa com uma experiência de mais de 30 anos na área da contabilidade, que se destaca pela lealdade e demonstrações trimestrais das empresas de clientes, para que o empresário se sinta bem suportado para tomar as decisões. Situada em Benavente, faz tudo para aconselhar da melhor maneira o cliente para que este possa alavancar o seu negócio, a sua empresa.

A empresa é multifacetada na prestação de serviços, fazendo o que é preciso na área da contabilidade. Também executa trabalhos na área da economia, como rácios e avaliações de risco. Faz rácios previsionais para a rentabilidade da compra de um equipamento, por exemplo, considerando também o histórico da empresa. Faz também uma avaliação da evolução da empresa para o cliente poder ter bases para tomar decisões de gestão.

Com clientes de várias áreas de actividade, a VC Contabilidade tem como área de influência a zona do Ribatejo, Lisboa e já alargou os serviços a Castelo Branco. Talhos, prontos a vestir, restauração, ginásios, metalúrgica, sociedades agrícolas e construção civil são sectores em que tem clientes. Violante Carvalho, proprietária, economista e contabilista com carteira em ambas as Ordens, considera que devia existir um canal da Autoridade Tributária apenas para contabilistas certificados, para ultrapassar os vários constrangimentos existentes no portal, de modo a cumprir com as obrigações fiscais mais eficientemente.

Para Violante Carvalho “muitas vezes o contabilista é visto como uma pessoa secundária, mas a verdade é que hoje em dia um empresário não passa sem um bom contabilista”, refere, considerando que a contabilidade é parte essencial da sociedade e fundamental para o bom funcionamento das empresas. A VC Contabilidade também se caracteriza pela inovação e, acompanhando as tendências, também está na vanguarda da inteligência artificial, utilizando esta ferramenta para agilizar alguns processos.