A Reciforos é uma empresa responsável na área da gestão de resíduos

A Reciforos está há duas décadas a trabalhar com seriedade na área da gestão de resíduos, tendo em Junho deste ano alcançado o objectivo de passar a ser um centro de abate de veículos, qualificado pela Valorcar. A empresa, situada nos Foros de Salvaterra, está a trabalhar já noutro objectivo, que é a área da compra de veículos em fim de vida e no abatimento legal dos mesmos. Especialista na compra e venda de metais ferrosos e não ferrosos, como ferro, latão, alumínio, ou inox, entre outros metais, a empresa trabalha essencialmente para o mercado nacional, mas também tem algumas operações para o mercado internacional, nomeadamente Marrocos, Nigéria, e Guiné Bissau.

A empresa também se dedica à compra e venda de veículos usados, tanto ligeiros como pesados, tractores agrícolas e alfaias agrícolas, bem como máquinas industriais. Iniciou-se também recentemente no mercado de venda de peças em segunda mão, correspondendo assim à capacidade de evolução e dinâmica na visão do mercado que são características desde a fundação da empresa.

Daniel Leal, que gere a empresa em conjunto com os irmãos Engrácia Leal e Valter Leal, descreve os valores da Reciforos: “Somos uma empresa responsável, tentando todos os dias ser cada vez mais uma empresa amiga do ambiente”. Mas também é uma empresa capacitada de trabalhadores profissionais, com formação na sua área, destacando-se pelo dinamismo, conhecimento e sempre uma empresa próxima dos clientes. “A proximidade com as pessoas é o mais importante nos negócios”, refere o empresário.

A empresa Reciforos, cuja sócia-gerente é Maria de Fátima Pires, é constituída por 16 trabalhadores e a equipa está a crescer, fruto também da imagem de empresa credível em todos os aspectos. Daniel Leal gostaria que o Estado olhasse de outra forma para o sector dos resíduos, apoiando mais este serviço público que estão a fazer ao país. A empresa projecta o futuro sustentado num trabalho diário, lutando para ser cada vez melhor e para que a gestão de resíduos seja reconhecida por gerarem valor para o país.