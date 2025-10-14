Águas do Ribatejo une 7 municípios e 140 mil consumidores

A Águas do Ribatejo já investiu mais de 160 milhões de euros nos sistemas de abastecimento de água e saneamento, dotando a região de um conjunto de infraestruturas modernas, eficientes e resilientes. Para 2025 foram orçamentados 13 milhões de euros para investimentos, 8,5 dos quais no abastecimento de água e 4,5 no saneamento. A empresa intermunicipal está a trabalhar para diminuir a pegada ambiental e reduzir a dependência do mercado energético com redução de custos, permitindo libertar recursos para investir noutras áreas.

A empresa que abrange os municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas, tem uma grande preocupação com a segurança da água fornecida para consumo humano. No primeiro semestre de 2025, o índice de água segura foi superior a 99,50% e as situações de incumprimento foram reportadas e corrigidas. Para se perceber o cuidado que existe no controlo que é feito da qualidade da água, no âmbito da monitorização das águas de consumo humano, foram recolhidas 1.677 amostras de água que foram submetidas a um global de 19.168 análises.

“Água que Une”, frase chave do plano estratégico nacional para a gestão da água, foi o mote no projecto de criação da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR), há 18 anos. A empresa de capitais exclusivamente públicos, em que os municípios são os únicos accionistas, é responsável pelo abastecimento de água e pela recolha e tratamento de águas residuais de 140 mil pessoas numa área territorial de 3.200 quilómetros quadrados. Os órgãos sociais da AR são constituídos por presidentes e vereadores, numa empresa que conta actualmente com mais de 200 colaboradores.

A produção de água para consumo humano no universo da AR assenta na exploração de cerca de 100 captações subterrâneas, a água é armazenada em 116 reservatórios geridos pela empresa e distribuída nos mais de 2.200 Km de redes de água existentes. No primeiro semestre de 2025, a AR distribuiu cerca de seis milhões de metros cúbicos de água, sendo 87% deste volume proveniente das captações próprias e os restantes 13% adquirido à EPAL.

A água que chega às torneiras das casas, escolas, unidades de saúde, lares, empresas e autarquias é segura e de qualidade, estando sujeita a um rigoroso e exigente processo de controlo de qualidade. A empresa intermunicipal continua a apostar na reabilitação de infraestruturas e no aumento de cobertura das redes de abastecimento e saneamento.

A AR é uma empresa com elevada responsabilidade ambiental e apostou nas Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) com mais de 300 mil euros de investimento na instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia para autoconsumo em três das infraestruturas que mais consomem energia. Esta é apenas a primeira fase de uma estratégia definida para os próximos anos.