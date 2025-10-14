Alternativas a Granel: sustentabilidade e compromisso na reciclagem de metais

A Alternativas a Granel - Reciclagem de Metais, Lda., é uma empresa devidamente licenciada como operador de gestão de resíduos, operando com um centro autorizado para o abate de veículos em fim de vida, um ponto de recepção de baterias usadas e uma linha especializada na trituração de cabos eléctricos. A empresa cumpre as exigências legais e regulamentares em matéria de protecção ambiental, actuando de forma responsável e sustentável no sector em que se insere.

Sediada em Outeiro Pequeno, no concelho de Torres Novas, dedica-se à aquisição de resíduos metálicos não perigosos, sujeitando-os a processos de triagem, processamento e acondicionamento com vista à sua valorização e reintegração na cadeia de produção, promovendo assim a economia circular.

A actividade da empresa concentra-se

essencialmente no mercado nacional. Neste momento, os seus fornecedores são exclusivamente empresas e empresários em nome individual, tendo sido interrompida, há cerca de um ano, a aquisição de materiais provenientes de particulares, em virtude das restrições legais em vigor.

A recepção dos resíduos ocorre nas suas instalações, embora a empresa disponibilize também um serviço de recolha em qualquer ponto de Portugal continental, sempre que a quantidade a transportar o justifique.

O sócio-gerente, Paulo Vieira, destaca que embora o sector da reciclagem de metais não seja especialmente marcado por inovações tecnológicas frequentes, a empresa tem vindo a investir em novos equipamentos, com o objectivo de melhorar as condições operacionais e o bem-estar dos colaboradores.

Com uma equipa composta por nove profissionais, incluindo o próprio gerente e a sua esposa, a Alternativas a Granel valoriza a estabilidade e o espírito de equipa, promovendo um ambiente de trabalho familiar, baseado na proximidade e na motivação. “Somos uma empresa de dimensão reduzida, onde impera um ambiente de entreajuda. Este é um trabalho exigente, que requer dedicação e gosto pelo que se faz”, sublinha Paulo Vieira.