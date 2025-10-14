Na BenaMáquina os problemas dos clientes resolvem-se com capacidade técnica e profissionalismo

A BenaMáquina Lda, empresa que comercializa motores térmicos, geradores, equipamentos industriais, agrícolas e grupos geradores está há três décadas no mercado a mostrar as suas capacidades técnicas de excelência, valorizando um serviço de assistência técnica ao domicílio com elevados padrões de qualidade e profissionalismo. Desde que começou a sua actividade que se evidencia pelo saber fazer e capacidade para responder aos clientes de acordo com as suas necessidades. “Temos tudo para lhes poder resolver os problemas que surjam pela frente”, sublinha o sócio-gerente, Victor Manuel Alves Rosa.

A partir das instalações em Benavente, a empresa opera essencialmente no mercado nacional, incluindo as ilhas. Os clientes são da área da agropecuária e regas, na maioria, mas também trabalha para a indústria transformadora, com equipamentos de movimentação de cargas. Com uma política de valorização dos seus quadros, com formação para resolver os desafios dos clientes, a BenaMáquina prima por oferecer aos clientes o melhor do mercado.

Victor Manuel Alves Rosa realça que a empresa valoriza as relações humanas e de proximidade, mantendo uma política de valorização dos profissionais. Na BenaMáquina os conhecimentos e informação sobre o sector e a evolução do mercado são factores importantes. Nesse sentido aposta-se na formação em segurança, em higiene no trabalho e em gestão, sendo que em termos técnicos são frequentes as visitas a fábricas no estrangeiro para formações.

Para o sócio-gerente a inovação não é apenas uma palavra e deve ser um valor importante na actividade de qualquer empresa. Por isso aconselha os empresários a procurarem inovar, a escolher novos mercados e a apostarem em jovens qualificados, com formação superior, “que possam modificar algumas ideias e conhecimentos e procurem interligar a experiência dos mais velhos e os estudos dos mais novos para fomentarem a inovação”.