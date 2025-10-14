Para proteger estruturas de ferro e aço a Galme é a melhor solução

Galme - Galvanização e Metalização é a marca indicada para quem precisa de proteger estruturas de ferro e aço contra a corrosão pelo serviço profissional que presta. A empresa ligada ao sector metalomecânico, especialista em prolongar a vida das estruturas, está preparada de modo a dar a melhor resposta às necessidades dos clientes.

O processo desenvolvido pela empresa passa por receber os materiais dos clientes, fazer a aplicação do revestimento, num processo químico em que a peça sofre um aquecimento e o espaço entre moléculas aumenta, permitindo que o zinco entre nesse espaço e crie uma camada de protecção. A aplicação da galvanização permite aumentar a vida útil dos produtos em mais de 50%.

Com cerca de duas dezenas de trabalhadores, com os quais a empresa tem uma política de proximidade, os clientes da Galme são fabricantes de metalomecânica que depois vendem o produto já tratado. Destes clientes cerca de 40% são os que comercializam os produtos finais, para exportação. A maior parte dos clientes que procuram a empresa estão entre Faro e Leiria.