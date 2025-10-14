Sibelco prioriza ambiente e sustentabilidade

Fundada em 1872, a Sibelco cresceu num negócio multinacional com operações em 32 países e um extenso portfólio multimineral. Trabalha com clientes em todo o mundo numa ampla gama de sectores, entregando soluções que combinam materiais de elevada especificação com suporte técnico dedicado.

A Sibelco cria materiais que impulsionam o progresso. Os seus produtos ajudam a construir casas, cidades e veículos; são importantes para o fornecimento de energia renovável, produção de alimentos, e a ter água limpa; servem para criar tecnologias como ecrãs de smartphones, impressos placas de circuito e semicondutores. Existindo em Portugal desde 1973, a Sibelco tem instalações localizadas em Rio Maior e Eixo-Aveiro.

Rio Maior é uma concessão de exploração mineira, onde extrai e processa caulino, areias e farinhas de sílica para aplicações específicas, como é o caso da indústria vidreira, painéis solares, cerâmica, construção, fundição, electrónica, construção de superfícies desportivas e lazer.

A Sibelco é considerada uma empresa de referência no sector da indústria extrativa face à sua performance, sustentada por um sistema de gestão integrada da qualidade, ambiente e segurança, com as certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Na Sibelco a sustentabilidade está no centro de tudo o que se faz. Antes do início das operações, desenvolve-se uma visão de fim de vida para as suas minas, atendendo às necessidades locais e tendo em conta aspectos como a biodiversidade, gestão da água, emissões e o correcto uso do solo.

Durante as suas operações, extraem-se minerais com segurança e responsabilidade, minimizando o impacto ambiental, mantendo uma relação de proximidade com as comunidades onde opera, autoridades, ONG e outros. E quando as operações terminam, a política da Sibelco é devolver as áreas à natureza, à recreação ou a outro uso.

Na Sibelco aplicam-se elevados padrões ambientais, orientados por uma estratégia global de sustentabilidade e apoiados por diversas parcerias locais e mundiais com organizações como a Birdlife International.

No caso de Rio Maior, o trabalho que tem vindo a ser realizado foi este ano reconhecido pelo município na sua Gala Empresarial, tendo a Sibelco sido distinguida com o prémio de sustentabilidade ambiental. A unidade da Sibelco em Rio Maior apresentou um excelente desempenho energético (redução de 39% de consumo específico de energia entre 2016 e 2024) e a intensidade carbónica (quociente entre o valor das emissões de gases de efeito e o consumo total de energia – tCO2/tep) foi reduzida em 23% desde 2021.

Na Sibelco a sustentabilidade não é apenas um objectivo, faz parte da sua responsabilidade e está no cerne do seu propósito: criar soluções de materiais que promovem a vida.