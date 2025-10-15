A RVO quer ser uma referência à escala global na reciclagem e valorização de metais

A RVO - Reciclagem e Valorização Outeirense Lda, fundada em 2005 por Paulo Lopes, gerente, está numa fase em que tem o objectivo de ampliar dimensões para dar resposta à reciclagem e valorização de uma maior quantidade de resíduos, quer a nível de variedade, quer de volume de trabalho. Este é um dos objectivos que se insere na estratégia que visa tornar a RVO numa empresa de referência à escala global.

Localizada no concelho de Torres Novas, com sede no Outeiro Pequeno, conta já com 20 anos de experiência na reciclagem de metais ferrosos e não-ferrosos. Quando foi fundada, Paulo Lopes já se dedicava exclusivamente ao negócio há alguns anos. A sua vasta experiência fez com que visse na reciclagem de metais um pilar para fomentar uma sociedade mais justa e construir um futuro mais sustentável.

A empresa actua em todas as fases do ciclo de reciclagem, desde a recolha e transporte, triagem e processamento, acondicionamento e expedição, com a preocupação de que as suas práticas contribuam para prolongar o ciclo de vida dos metais de modo a minimizar as emissões e consumos energéticos que a extração primária destes materiais comporta. Nesse sentido a empresa investe continuamente em tecnologias e metodologias que tornam o processamento de metais mais seguro e eficiente, preservando os recursos naturais e diminuindo as emissões e consumos energéticos.

A RVO dispõe de duas unidades operacionais. Uma está dedicada ao processamento e valorização de alumínio, facto que faz com que seja, a nível ibérico, dos maiores exportadores de alumínio utilizado no mercado da construção e arquitectura, bem como nas indústrias automóveis. A outra unidade dedica-se a outros metais como o ferro, o cobre, o inox, o chumbo e alguns componentes como os motores eléctricos.

A empresa duplicou o número de funcionários em 10 anos, tendo actualmente mais de 60 pessoas ao serviço, que são fundamentais para a empresa atingir os objectivos propostos e alargar os horizontes. A RVO aposta fortemente em formação especializada e na transmissão de conhecimentos, capacitando os seus trabalhadores para fazerem mais e melhor, com mais segurança. “Acreditamos que o que nos faz ter uma equipa coesa e consistente é os trabalhadores sentirem-se

reconhecidos pelo papel que desempenham”, sublinha Paulo Lopes.

Atenta às novidades do mercado: investe sempre em inovações que possibilitem melhorar as condições de trabalho.