Comet é uma referência na metalomecânica da nossa região

A Comet - Construções Metálicas, Lda, fundada em 1993 pelo gerente Luís Vasconcelos, em Moreiras Grandes, concelho de Torres Novas, é uma empresa que aposta na sustentabilidade ambiental com a informatização do processo produtivo, a redução do uso do papel e a instalação de painéis fotovoltaicos, que permitiu integrar directamente fontes de energia renováveis no consumo interno de energia eléctrica.

Apresentando um crescimento progressivo, acompanhado do incremento do volume de negócio e da sua carteira de clientes, a Comet é uma referência na área da metalomecânica, tendo apostado na sua génese na construção de pavilhões industriais. Actualmente, tem uma vasta experiência na produção de elementos para ilhas ecológicas como as tampas, aros e plataformas para contentores subterrâneos e seus acessórios; fabrico de moldes para pré-fabricados de betão; contentores metálicos para camiões; construção de pavilhões industriais e serralharia diversa sob medida, sendo este último um dos seus pontos fortes.

A Comet também disponibiliza serviços individualizados como o corte laser, corte plasma, oxicorte, torno, fresagem, quinagem e soldadura. A maioria dos trabalhos que executa são para o mercado interno, embora o mercado externo venha a ganhar cada vez mais peso, principalmente, em países como França e Irlanda.

A Comet faz a formação dos seus profissionais em contexto de trabalho, conseguindo dessa forma responder às suas especificidades, face à frágil oferta existente na região. Existem escolas de formação profissional que apostam em áreas como a soldadura mas, na área da serralharia apenas é ministrada a formação de base, sendo esta uma profissão que exige interesse, dedicação e anos de experiência.