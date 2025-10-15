No sector energético a Construline é um parceiro de confiança

Quem procura materiais eléctricos e especialistas na construção e manutenção de redes de energia tem na Construline – Eletricidade Lda um parceiro de confiança com provas dadas na qualidade dos serviços. A empresa, que tem há dois anos na Zona Industrial de Santarém uma loja de venda para empresas e particulares, está dedicada aos trabalhos de electricidade, desde a baixa, à muito alta tensão, trabalhando exclusivamente para fornecedores da E-Redes e do grupo REN, em Portugal.

Atenta ao mercado, a empresa está presente nas energias fotovoltaicas. Com o dinamismo que a caracteriza, a Construline apostou na internacionalização e está em quatro países da Europa, onde tem vários estaleiros de obra nas Linhas de Muito Alta Tensão. Para facilitar as operações internacionais tem também uma sede em França. Na loja, os clientes encontram uma vasta variedade de material eléctrico com atendimento profissional e personalizado. Em stock, tem as mais variadas marcas e produtos que vão de encontro às necessidades não só dos profissionais da área das instalações eléctricas como electricistas (habitação, comércio ou indústria) como também ao cliente final.

A empresa emprega 117 funcionários com mão-de-obra qualificada, com os quais tem uma política de reconhecimento do mérito. Actualmente, a Construline encontra-se em processo de certificação pelas normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Segurança e Saúde no Trabalho), cuja exigência é a progressão dos profissionais, para os quais tem um plano de progressão.

Distinguindo-se por acompanhar as transformações no sector energético, desenvolvendo soluções personalizadas com estratégias favoráveis ao meio ambiente, a Construline é uma empresa de referência pela forma como enfrenta as necessidades e os desafios dos clientes. Dispõe de uma equipa técnica altamente especializada que acompanha os projectos desde o planeamento até à instalação e concretização e, depois disso, garante a revisão e manutenção das infraestruturas de forma pontual e precisa.

A Construline quer criar raízes em Santarém, tendo adquirido instalações de maior dimensão, e gerar emprego para a sociedade e valor para a economia. A maior ambição é tornar-se um fornecedor da REN, nas Linhas de Muito Alta tensão, tendo ainda a perspectiva de no futuro abrir espaços nas regiões Norte e Alentejo.