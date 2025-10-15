Quitério & Quitério é uma empresa de base familiar que sabe fidelizar clientes

Fundada em 1982, a Quitério & Quitério Lda é uma empresa de base familiar onde já trabalham os netos do fundador: António Ferreira Quitério. Localizada em Frade de Cima, concelho de Alpiarça, a empresa da área dos materiais e equipamentos de construção civil é conhecida por prezar a honestidade e proximidade com os clientes. A empresa iniciou-se com a produção e venda de cal, posteriormente tijolo e venda de telhas, tendo crescido para uma empresa de referência que fornece todo o tipo de materiais de construção, desde areias a isolamentos, bem como canalizações, sanitários, revestimentos e pavimentos, eletricidade, pintura e placas de gesso.

Os filhos do fundador: Sónia, Nelson e António entraram para a empresa nos anos 90 e actualmente já estão dois netos a ganhar experiência no sector. A Quitério & Quitério trabalha para o mercado nacional, maioritariamente na zona Centro, Algarve e Alentejo, fornecendo desde grandes empresas de construção a clientes particulares. A maioria dos clientes já são antigos e fidelizados. Com duas dezenas de funcionários, a empresa dá uma atenção especial à flexibilidade do trabalho e a uma relação próxima, tentando sempre ajustar as necessidades das pessoas ao trabalho.

António Ferreira Quitério diz que actualmente não sente constrangimentos nesta área de negócio, mas recorda que na época de crise encerraram várias fábricas. Apesar disso manteve sempre com resiliência o foco na sustentabilidade e crescimento da sua empresa, conseguindo fazer chegar os materiais onde era necessário, apesar de ter de fazer percursos de transportes mais longos e demorados. A Quitério & Quitério valoriza a formação para estar na vanguarda do aconselhamento sobre os produtos e materiais para que façam a melhor opção.

A Quitério & Quitério trabalha com as mais conceituadas marcas nacionais e internacionais, que têm produtos expostos nas instalações da empresa, que dispõem de loja, armazém interior e exterior. Os clientes podem encontrar no espaço uma grande diversidade de produtos com preços altamente competitivos.