SISAV: um compromisso com a sustentabilidade e a economia circular

O SISAV (Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos), sediado no EcoParque do Relvão, na Chamusca, é uma referência nacional no tratamento de resíduos perigosos, actuando de forma integrada na recolha, valorização e eliminação destes materiais. Criado em 2008, o SISAV combina tecnologia avançada e práticas sustentáveis para dar resposta a um desafio essencial: garantir que resíduos industriais perigosos sejam tratados de forma segura e alinhada com os princípios da economia circular.

Os óleos lubrificantes representam o maior volume de resíduos líquidos perigosos a nível mundial e a sua reciclagem está perfeitamente enquadrada no conceito de economia circular. A sua recolha e reciclagem adequadas são essenciais para proteger o ambiente.

Há mais de 40 anos que a EGEO se dedica à recolha e ao tratamento de óleos usados. Com a aposta na regeneração, reforça o seu compromisso com a sustentabilidade e com a economia circular.

A regeneração de óleos está totalmente alinhada com os princípios da economia circular. Preserva recursos naturais valiosos, transformando óleos usados em matéria-prima de alta qualidade (óleo base) para o mercado de lubrificantes. Este óleo regenerado possui características comparáveis às dos óleos virgens, mantendo padrões de qualidade.

A regeneração é a alternativa mais ecológica, superando opções como a incineração ou a transformação em combustível, ocupando o lugar de topo na hierarquia dos resíduos, que prioriza a regeneração em detrimento da recuperação energética. Um estudo da IFEU demonstra que a regeneração reduz as emissões de CO2 em 71% face à produção de óleo virgem e 47% em relação à principal alternativa, o tratamento para produção de fuelóleo. Além disso, elimina aditivos tóxicos, produzindo óleos base que cumprem critérios REACH.

A unidade da EGEO utiliza tecnologia avançada para regenerar óleos de veículos, máquinas industriais e outros equipamentos, garantindo que o óleo reciclado retorne ao mercado, pronto para ser reutilizado na produção de novos lubrificantes.

Esta iniciativa contribui para as metas ambientais de Portugal e da UE, reduzindo emissões e preservando recursos naturais, reforçando o papel da EGEO na promoção de um futuro mais sustentável.

