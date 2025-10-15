Sistema de Garantia Mútua: solidez e compromisso ao serviço da economia

Com presença em todo o território e uma actuação transversal a diferentes sectores de actividade, o Sistema de Garantia Mútua tem como missão facilitar o investimento, promover a inovação e sustentar o crescimento económico. Através da emissão de garantias financeiras, assegura a confiança entre empresas e instituições de crédito, desempenhando um papel relevante no desenvolvimento económico e social do país.

O Sistema Português de Garantia Mútua, constituído pelas sociedades Garval, Lisgarante, Norgarante e Agrogarante, assume-se como um instrumento essencial de apoio às pequenas e médias empresas, reforçando a sua capacidade de acesso ao financiamento e contribuindo para a estabilidade e competitividade do tecido empresarial nacional.

Com presença em todo o território e uma actuação transversal a diferentes sectores de actividade, o Sistema de Garantia Mútua tem como missão facilitar o investimento, promover a inovação e sustentar o crescimento económico. Através da emissão de garantias financeiras, assegura a confiança entre empresas e instituições de crédito, desempenhando um papel relevante no desenvolvimento económico e social do país.

A par da sua função económica, o Sistema de Garantia Mútua distingue-se também pela sua cultura organizacional sólida e orientada para a valorização das pessoas. Com cerca de 350 colaboradores distribuídos por Portugal continental e ilhas, o sistema aposta no desenvolvimento de competências, na gestão transparente e na cooperação interna, factores que se reflectem na qualidade do serviço prestado e no impacto positivo junto das empresas.

A inclusão entre as 1000 maiores empresas para trabalhar reflecte o reconhecimento de uma estratégia que alia rigor institucional, impacto económico e valorização dos recursos humanos, consolidando a Garantia Mútua como um exemplo de confiança e compromisso com o futuro.