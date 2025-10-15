Valouro é há 150 anos um grupo de altos voos reconhecido internacionalmente

Desde 1875 que o Grupo Valouro trabalha diariamente para altos voos, sendo o maior grupo económico familiar do sector alimentar e um dos mais importantes a nível europeu. O crescimento da empresa tem-se

consolidado ao longo de um século e meio com a determinação dos seus fundadores e tem estado sempre presente ao longo das gerações. A inovação e diversificação são outros dois pilares que fazem mover o grupo a nível mundial. Não é por acaso que o grupo é o primeiro da área agro-alimentar em Portugal a ostentar a certificação de bem-estar animal, reconhecendo uma preocupação que esteve sempre presente na sua actividade, que se reflecte na qualidade e valorização dos produtos alimentares.

A família Santos tem na sustentabilidade ambiental um objectivo que diferencia o grupo, dedicando especial atenção à produção de energia eléctrica através de fontes renováveis, implementação de planos de racionalização de energia, monitorização constante dos fluxos energéticos e hídricos e aposta em veículos eléctricos. O grupo privilegia técnicas e tecnologias de racionalização de consumos energéticos e hídricos, destacando--se ainda por uma criteriosa gestão económica, técnica e operacional, diferenciada por subsector de actividade com empresas autónomas com gestão própria.

O Grupo Valouro tem instalações em vários locais de Portugal, de Albufeira a Bragança, bem como na Extremadura Espanhola, fornecendo uma ampla gama de produtos através das suas empresas, desde rações para animais e produtos avícolas no sector da carne, desde as aves do dia, aos produtos finais (frangos, perus, patos) incluindo os respectivos transformados. Além de abastecer o mercado nacional de carne de aves e os criadores com aves do dia e rações, exporta para mais de quatro dezenas de países ovos para incubação, pintos do dia e carne de aves.

Com o capital a ser detido pelos irmãos gémeos José António e António José dos Santos, e os sobrinhos Dinis Santos e Luís Santos Ferreira, o grupo integra 36 empresas e tem ao serviço cerca de três mil funcionários. Os desafios do futuro são descritos por José António Santos com a determinação que caracteriza as empresas Valouro, que é manterem-se o mais próximo possível do consumidor, oferecendo produtos com a maior qualidade e estarem atentos às necessidades do mercado e às novas exigências dos consumidores.

Sem nunca perder de vista a estratégia de manter as fábricas com a melhor tecnologia disponível, os accionistas do grupo têm na génese da sua actuação o respeito pela herança dos seus antepassados, mas sempre com a orientação de construir o futuro. Para se ter uma ideia da dimensão do grupo, no Aviário de Santa Cita, que integra o grupo desde 2006, produzem-se mais de 40 milhões de ovos incubáveis por ano, sendo que tem sempre em actividade 250 mil galinhas. Fazem parte do universo Valouro 36 empresas dos sectores da agricultura, indústria de rações, multiplicação de aves, produção de aves, abate e transformação de aves, distribuição e comércio alimentar, transportes, produção de energia, seguros e turismo.

Destaque para a visão de vanguarda em termos de economia circular, da qual ressalta o investimento inovador na unidade de criação de frangos da Herdade da Daroeira, Alvalade do Sado, onde os 50.000 pintos, recebidos diariamente, são alimentados em parte com milho produzido na mesma propriedade e cujos subprodutos são aproveitados para alimentação de animais de companhia. O espírito visionário do grupo foi reconhecido pela Ordem dos Engenheiros que classificou o empreendimento como um dos 10 mais importantes do sector agrícola português.