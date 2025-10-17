Patrocinadores do Galardão Empresa do Ano enaltecem resiliência dos empresários

Os patrocinadores dos prémios Galardão Empresa do Ano, atribuídos por O MIRANTE a 8 de Outubro no Convento de São Francisco em Santarém, destacaram a resiliência dos empresários e a sua vontade de, mesmo perante as adversidades, continuarem a gerar emprego e riqueza na região. O evento, que no próximo ano vai assinalar a 25ª edição, distingue o mérito empresarial na região, contou com a presença de diversos patrocinadores que, ao entregar os prémios, destacaram também a importância de O MIRANTE na promoção da economia local e no reconhecimento do esforço e talento das empresas do Ribatejo.

O Instituto Politécnico de Santarém, patrocinador do galardão Microempresa do Ano, esteve representado por Sérgio Cardoso, director da Escola Superior de Gestão. “Felizmente vemos aqui hoje o ensino superior lado a lado com os empresários, as associações empresariais, os poderes públicos autárquicos e outros. A fazer mover a região em cima do potencial que ela tem e, portanto, na verdade, é um gosto representar o instituto neste momento”, afirmou.

O prémio Prestígio, entregue à Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões, foi patrocinado pela Águas de Santarém. Ramiro Matos, administrador daquela entidade, lembrou que são as empresas que geram emprego e dinamismo económico nas localidades. “Os empresários mexem com a economia local e, sobretudo, transformam risco em valor. Quero dar os parabéns a O MIRANTE porque este é um acto de liderança cívica. Esta cultura de reconhecimento é muito importante para a economia local”, disse.

“O talento não tem género”

A Borrego, Leonor & Irmão SA patrocinou o prémio Mulher Empresária, entregue a Sílvia e Margarida Marante, da Marante Construções, e a administradora da empresa de produtos para a agricultura, Paula Borrego, destacou a luta desempenhada pelas mulheres na busca pela igualdade de oportunidades. “É uma enorme honra e emoção entregar este prémio às mulheres empresárias, que certamente tiveram que trabalhar, provar e lutar muito mais que os seus colegas homens. Este prémio não é apenas um reconhecimento de conquistas individuais. É um símbolo de todas as batalhas travadas em silêncio, todas as barreiras quebradas e todos os “não” que foram transformados em “sim”. Eu consigo ser mulher num mundo que ainda se rege em muitos aspectos por lógicas e estruturas masculinas. É um desafio constante provar que o talento não tem género”, defendeu. Para Paula Borrego, as homenageadas souberam “transformar as dificuldades em motivação e os obstáculos em degraus para o sucesso” e com isso representar muitas outras mulheres que lutam, inspiram e transformam o mundo à sua volta. “Mulheres que lideram, inovam, que ousam sonhar e, sobretudo, que não desistem”, elogiou.

O Prémio Jovem Empresário, entregue a André Alves, da Celtis Tree Care, foi patrocinado pelo Instituto Politécnico de Tomar, com João Patrício a elogiar a iniciativa de O MIRANTE e de todo o tecido empresarial presente na cerimónia.

Na cerimónia foi também entregue o galardão de Carreira Empresarial, entregue a Francisco Neves, da Equiporave e Galme, que foi patrocinado pela Escola Profissional do Vale do Tejo. “Lembro-me de O MIRANTE a preto e branco, com sede na Chamusca e poucas páginas, e recordo todos os dias o jornal de hoje, com uma equipa fantástica de jornalistas que nos informa ao minuto. Quero felicitar o Joaquim Emídio por duas razões: pelo desempenho no projecto de O MIRANTE, enquanto empresário, gestor e homem de pensamento, e por perceber atempadamente que deveria passar algumas responsabilidades aos filhos, a Joana e o Bernardo”, elogiou Salomé Rafael.

O prémio Empresa do Ano, entregue à Rodoviária do Tejo, foi patrocinado pela Garval, com Marisa Rodrigo a salientar a importância da resiliência, da capacidade de ultrapassar dificuldades na retenção de pessoal e da sustentabilidade, assim como o papel destas instituições no crescimento do turismo e nos investimentos em Santarém, também destacada por Marisa Rodrigo da Garval. A cerimónia constituiu um momento emblemático de reconhecimento empresarial, reunindo tradição, inovação, mérito e compromisso com a região do Ribatejo, valorizando desde as microempresas às grandes instituições, e destacando o papel das mulheres, dos jovens e das empresas familiares no crescimento económico e social da região.

Inteligência artificial não retirará todos os empregos

O prémio PME do Ano, entregue à Vieira e Pedro, foi patrocinado pela Roques Vale do Tejo, com o administrador, Frederico Roque, a destacar a importância das empresas familiares. “Hoje praticamente todos os premiados são empresas familiares, na segunda ou terceira geração, que fazem a economia andar. Tenho dúvidas que a inteligência artificial consiga fazer, por exemplo, uma cozinha ou mudar amortecedores num automóvel. As empresas familiares são muito importantes, e é por isso que este evento, promovido pelo MIRANTE, é essencial”, destacou.

O Prémio Excelência, entregue ao Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, foi patrocinado pelo Novo Banco, representado por Francisco Rio Carvalho. “O galardão Empresas do Ano, promovido pelo MIRANTE, é uma justa homenagem a quem contribui todos os dias para o desenvolvimento económico e social do Ribatejo. O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira é uma instituição de referência que desempenha um papel essencial na melhoria dos cuidados de saúde e da qualidade de vida das comunidades que serve. O Grupo Luz é um exemplo de visão, investimento e compromisso com as pessoas”, elogiou.

Presidente da AIP recorda o lançamento do Galardão

O presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), José Eduardo Carvalho, recordou na cerimónia a evolução da função empresarial no distrito, realçando a iniciativa de lançar o galardão, no tempo em que era presidente da Associação Empresarial da Região de Santarém. “Na década de 80 e princípios de 90, quando se começou a organizar este evento, a função empresarial precisava de aumentar notoriedade e prestígio social. Precisávamos de organizar eventos desta natureza com impacto em todo o distrito, e só poderíamos fazê-lo com um parceiro na comunicação social que aceitasse o desafio. Foi o que aconteceu com O MIRANTE e o Joaquim Emídio, que trabalharam connosco durante quase duas décadas”, recordou.