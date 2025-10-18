Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira marca a expansão da saúde de proximidade para o Ribatejo
A Clínica de Vila Franca de Xira é o primeiro investimento do grupo Luz Saúde, que marca a expansão para o Ribatejo dos cuidados de saúde próximos das pessoas e que vai continuar com a abertura em 2026 do maior hospital privado da zona Centro, em Santarém, o Hospital da Luz Ribatejo. A clínica é um centro de saúde de nova geração, funcionando como uma unidade avançada do Hospital da Luz Lisboa, que entre os privados é o maior e o primeiro hospital universitário.
A Clínica de Vila Franca de Xira, de um dos maiores grupos de saúde privado em Portugal, Luz Saúde, é um exemplo de intervenção urbanística e um modelo de referência na aproximação dos melhores cuidados de saúde às populações. A unidade, que abriu em Abril, num conceito de centro de saúde de nova geração, equipado com a mais avançada tecnologia, marca a expansão do grupo para o Ribatejo, numa visão de crescimento em prol das pessoas que se vai materializar com a abertura em 2026, do Hospital da Luz Ribatejo, o maior hospital privado do centro do país em Santarém.
O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que funciona como um centro avançado do Hospital da Luz Lisboa, o maior hospital privado, não só está preparada para servir a população do concelho, como dos concelhos vizinhos. Beneficiando de uma experiência de 25 anos do grupo, esta unidade está instalada no novo Campus de Saúde de Vila Franca de Xira, que nasceu no espaço do antigo hospital público e que estava bastante degradado, sendo por isso também uma referência na requalificação de qualidade que ganhou nova vida. Não é por acaso que a Luz Saúde é reconhecida pela inovação arquitectónica e funcionalidade dos espaços.
A força da Luz Saúde no sector advém do trabalho em rede que envolve três dezenas de unidades, entre hospitais e clínicas em regime de ambulatório, com uma identidade própria diferenciadora, como destaca o gestor hospitalar do Grupo Luz Saúde e director executivo do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, Pedro Patrício. “Um cliente quando vai a uma clínica, seja ela qual for no país, percebe que está dentro da rede Luz Saúde pela imagem e pela prestação de cuidados”. Em Vila Franca de Xira, como em todas as unidades entre Vila Nova de Cerveira, no Norte, e Évora, no Alentejo, com perspectivas de expansão para o Algarve, a preocupação é gerir a saúde das pessoas, não só a individual, mas a da família.
Com uma filosofia de saúde de proximidade, a clínica junta várias especialidades e todos os exames, desde as análises clínicas à tomografia computorizada (TAC), passando pela mamografia ou ressonância magnética. Os clientes têm também a vida facilitada com a disponibilidade de consultas em várias especialidades médicas e cirúrgicas, que os acompanham desde o nascimento à velhice, como num grande hospital. E o que não é feito em Vila Franca de Xira é no Hospital da Luz de Lisboa, onde os utentes beneficiam da excelência de cirurgias como a cardíaca ou a neurocirurgia, ou dos partos.
Com a preocupação no bem-estar familiar, a clínica aposta nos rastreios oncológicos e na prevenção do risco cardiovascular, vigilância da gravidez, além das consultas de rotina. A humanização da medicina não é só um conceito, na Luz Saúde é uma prática apoiada em recursos humanos de qualidade, em serviços que no conjunto servem anualmente dois milhões de pessoas com a perspectiva de, como as novas unidades como a de Vila Franca de Xira, chegar em dois a três anos aos três milhões de utentes.
O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira tem uma área de quatro mil metros quadrados e representa um investimento de 20 milhões de euros, destacando-se por ser uma estrutura moderna, bem organizada e com uma equipa motivada. Uma relação médico-doente baseada na empatia, comunicação simples e empoderamento do doente na gestão da sua saúde, são outras qualidades que caracterizam a clínica e o grupo. Nesta unidade é possível fazer análises clínicas com requisição de um médico do Serviço Nacional de Saúde. A clínica tem também acordo com todas as seguradoras e subsistemas.
O grupo que tem a maior maternidade e o primeiro hospital universitário privado
O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira é um exemplo do cuidado que o grupo Luz Saúde tem nos detalhes para potenciar o conforto dos clientes, privilegiando a luz natural e as linhas inovadoras, mas robustas. A recepção parece o átrio de um hotel. Os tons claros transmitem tranquilidade e a claridade que entra pelos gabinetes promove a ligação entre o cliente e o profissional de saúde. Quando abrir o Hospital da Luz Ribatejo em Santarém, projectado para meio milhão de habitantes da Lezíria, Médio Tejo e até do Oeste, a região fica dotada de condições de excelência entre Porto e Lisboa onde a população da zona centro vai dispor, a partir de 2026, de cerca de 50 camas com cuidados intermédios, de bloco operatório de quatro salas, área de imagiologia com três ressonâncias e serviços de urgência, entre outros.
O Hospital da Luz Ribatejo e a Clínica de Vila Franca de Xira são fruto da visão estratégica para uma saúde de futuro, que tem em profissionais como Pedro Patrício, gestor do grupo, uma capacidade de progredir na filosofia de prestação de cuidados de proximidade. O gestor com raízes no concelho de Santarém, produtor de vinhos no Alentejo, em Estremoz, com a marca “Já te disse”, e presidente do União de Santarém, onde joga futebol nos veteranos, entrou para o grupo em 2006, na altura Grupo Espírito Santo Saúde e tem feito uma carreira notável. Na altura em que entrou apanhou o processo com vista à abertura do Hospital da Luz Lisboa.
O percurso de Pedro Patrício é também feito da inovação que se pratica nas unidades do grupo, onde já se fazem cirurgias por robô, e onde são colocadas ao serviço das pessoas as melhores e mais avançadas tecnologias, com 35 ressonâncias magnéticas topo de gama. O grupo, além de fazer os diagnósticos mais complexos, tem a maior maternidade do país em Lisboa, com mais de quatro mil partos por ano.
A Luz Saúde destaca-se também pela aposta na formação, em quadros altamente qualificados, e acolhe nas suas unidades muitos alunos de medicina, de enfermagem e de técnicos de saúde. Mediante um acordo com a Universidade Católica, o Hospital da Luz Lisboa foi o primeiro hospital universitário privado, onde dezenas de jovens médicos tiram as suas especialidades. Em 2014 a Luz Saúde tornou-se a primeira empresa privada da saúde cotada em bolsa, no mesmo ano em que a seguradora portuguesa Fidelidade passou a ser o maior accionista.