Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira marca a expansão da saúde de proximidade para o Ribatejo

A Clínica de Vila Franca de Xira é o primeiro investimento do grupo Luz Saúde, que marca a expansão para o Ribatejo dos cuidados de saúde próximos das pessoas e que vai continuar com a abertura em 2026 do maior hospital privado da zona Centro, em Santarém, o Hospital da Luz Ribatejo. A clínica é um centro de saúde de nova geração, funcionando como uma unidade avançada do Hospital da Luz Lisboa, que entre os privados é o maior e o primeiro hospital universitário.

A Clínica de Vila Franca de Xira, de um dos maiores grupos de saúde privado em Portugal, Luz Saúde, é um exemplo de intervenção urbanística e um modelo de referência na aproximação dos melhores cuidados de saúde às populações. A unidade, que abriu em Abril, num conceito de centro de saúde de nova geração, equipado com a mais avançada tecnologia, marca a expansão do grupo para o Ribatejo, numa visão de crescimento em prol das pessoas que se vai materializar com a abertura em 2026, do Hospital da Luz Ribatejo, o maior hospital privado do centro do país em Santarém.

O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que funciona como um centro avançado do Hospital da Luz Lisboa, o maior hospital privado, não só está preparada para servir a população do concelho, como dos concelhos vizinhos. Beneficiando de uma experiência de 25 anos do grupo, esta unidade está instalada no novo Campus de Saúde de Vila Franca de Xira, que nasceu no espaço do antigo hospital público e que estava bastante degradado, sendo por isso também uma referência na requalificação de qualidade que ganhou nova vida. Não é por acaso que a Luz Saúde é reconhecida pela inovação arquitectónica e funcionalidade dos espaços.

A força da Luz Saúde no sector advém do trabalho em rede que envolve três dezenas de unidades, entre hospitais e clínicas em regime de ambulatório, com uma identidade própria diferenciadora, como destaca o gestor hospitalar do Grupo Luz Saúde e director executivo do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, Pedro Patrício. “Um cliente quando vai a uma clínica, seja ela qual for no país, percebe que está dentro da rede Luz Saúde pela imagem e pela prestação de cuidados”. Em Vila Franca de Xira, como em todas as unidades entre Vila Nova de Cerveira, no Norte, e Évora, no Alentejo, com perspectivas de expansão para o Algarve, a preocupação é gerir a saúde das pessoas, não só a individual, mas a da família.

Com uma filosofia de saúde de proximidade, a clínica junta várias especialidades e todos os exames, desde as análises clínicas à tomografia computorizada (TAC), passando pela mamografia ou ressonância magnética. Os clientes têm também a vida facilitada com a disponibilidade de consultas em várias especialidades médicas e cirúrgicas, que os acompanham desde o nascimento à velhice, como num grande hospital. E o que não é feito em Vila Franca de Xira é no Hospital da Luz de Lisboa, onde os utentes beneficiam da excelência de cirurgias como a cardíaca ou a neurocirurgia, ou dos partos.

Com a preocupação no bem-estar familiar, a clínica aposta nos rastreios oncológicos e na prevenção do risco cardiovascular, vigilância da gravidez, além das consultas de rotina. A humanização da medicina não é só um conceito, na Luz Saúde é uma prática apoiada em recursos humanos de qualidade, em serviços que no conjunto servem anualmente dois milhões de pessoas com a perspectiva de, como as novas unidades como a de Vila Franca de Xira, chegar em dois a três anos aos três milhões de utentes.

O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira tem uma área de quatro mil metros quadrados e representa um investimento de 20 milhões de euros, destacando-se por ser uma estrutura moderna, bem organizada e com uma equipa motivada. Uma relação médico-doente baseada na empatia, comunicação simples e empoderamento do doente na gestão da sua saúde, são outras qualidades que caracterizam a clínica e o grupo. Nesta unidade é possível fazer análises clínicas com requisição de um médico do Serviço Nacional de Saúde. A clínica tem também acordo com todas as seguradoras e subsistemas.