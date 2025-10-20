Vieira & Pedro soma cinco décadas de excelência na carpintaria

Em Alcanhões, Santarém, a carpintaria Vieira & Pedro é sinónimo de qualidade, rigor e dedicação há cinco décadas. Fundada em 1973, a empresa nasceu acreditando no potencial da madeira como matéria-prima capaz de criar soluções duradouras e personalizadas. Desde então modernizou processos e consolidou-se como uma Pequena e Média Empresa de referência do sector na região e no país. A Vieira & Pedro, liderada por Elisa Monteiro e Carlos Vieira, filho de um dos fundadores, emprega 17 colaboradores directos, muitos com mais de 15 anos de casa, e mantém parcerias estáveis com equipas externas que asseguram as montagens do material em diferentes pontos da região.

A longevidade e a experiência da equipa são uma parte essencial da identidade da empresa, que sempre apostou na união e na transmissão de conhecimento entre trabalhadores. O que distingue a Vieira & Pedro no mercado é a sua capacidade de oferecer soluções totalmente à medida, adaptadas às necessidades de cada cliente. Portas, roupeiros, cozinhas, pavimentos, mobiliário e revestimentos fazem parte do portefólio, sempre com a mesma filosofia: produzir peças únicas que valorizem cada espaço.

Todo o processo é centralizado internamente, desde o levantamento inicial da obra e a criação de desenhos técnicos em 3D, até ao fabrico usando tecnologia CNC, um sistema automatizado que controla as máquinas e ferramentas através de computador, permitindo uma execução mais precisa e cortes e modelagem da madeira de forma mais eficiente e isenta de erros. Este modelo de funcionamento garante um controlo total da qualidade e quase elimina erros ou imprevistos. Ao longo do tempo, a Vieira & Pedro construiu uma história diversificada, que inclui obras importantes no Museu do Brinquedo em Sintra, mas também em várias universidades na zona de Lisboa, além projectos de habitação para clientes particulares, entre eles figuras públicas de renome, como o ex-futebolista Luís Figo.

A empresa também se destacou em programas de modernização escolar e em projectos de lares e espaços públicos, demonstrando capacidade de resposta a diferentes contextos. Actualmente, a Vieira & Pedro mantém entre 40 a 50 obras em simultâneo, um indicador da confiança e vitalidade do negócio. Focando a sua actuação na região de Santarém e até à região de Coimbra, sendo que o seu nome já é falado de norte a sul do país. A facturação anual ultrapassa um milhão de euros, reflexo da aposta em processos organizados e da procura crescente por carpintaria personalizada. Cada peça que sai da carpintaria é vista como um prolongamento da tradição de Alcanhões, carregando a autenticidade e o cuidado que caracterizam a empresa desde a sua fundação.

A empresa tem sabido equilibrar tradição com inovação. Se no início o trabalho era quase totalmente manual, hoje quase 90% da produção é feita com recurso a máquinas computorizadas, sem nunca perder a vertente artesanal que dá alma ao produto final. Este investimento tecnológico, explica Carlos Vieira, permite maior precisão e eficiência, mas mantém a convicção de que a qualidade nasce também do olhar atento e da experiência humana. Para o empresário, a carpintaria enfrenta hoje os mesmos desafios que afectam muitas PME portuguesas: a elevada carga fiscal e a escassez de mão de obra especializada.

“Se não fosse o garrote dos impostos estar tão apertado poderíamos crescer muito mais. E isso seria bom para todos, para os trabalhadores e para o Estado, que acabaria por ganhar mais”, refere o empresário.

O crescimento sustentável e a aposta na formação interna continuam a ser prioridades para a empresa, assegurando que se mantém competitiva e preparada para o futuro. Os valores fundamentais da Vieira & Pedro conservam-se inalterados desde a sua fundação: qualidade, compromisso e responsabilidade. Produzir bem, respeitar os clientes e honrar a tradição familiar, são princípios que atravessaram gerações e que continuam a orientar a gestão de Carlos Vieira e Elisa Monteiro, que tem no horizonte continuar a ser uma referência, marcando os espaços com os seus projectos que resistam ao tempo e contribuem para valorizar cada local onde são instalados.