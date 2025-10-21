Nova Renault 4 eléctrica brilhou na cerimónia do Galardão Empresa do Ano

A Roques Vale do Tejo associou-se mais uma vez ao Galardão Empresa do Ano, promovido por O MIRANTE, premiando as empresas e empresários que se destacam na região. Nesta 24ª edição o concessionário Renault e Dácia apresentou a nova R4 eléctrica, uma réplica da icónica 4L, que motivou muita curiosidade entre os convidados da cerimónia que decorreu na quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém. O momento serviu também para alertar para a necessidade de apoios para os cidadãos à compra de viaturas eléctricas, tal como existem para as empresas.

O novo modelo tem sido procurado pelos empresários devido aos incentivos à aquisição de viaturas amigas do ambiente, revela Pedro Laranjeira, da Roques Vale do Tejo. Os novos modelos da Renault inspirados em modelos antigos da marca também têm cativado os jovens, comprovando o simbolismo destes modelos como o Renault 5 e a 4L. Apesar de a maior procura estar no sector empresarial, o responsável comercial refere que os cidadãos têm mostrado interesse na viatura.

Pedro Laranjeira, realça que a Roques Vale do Tejo, enquanto membro da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), defende que deveria haver um apoio maior para o segmento particular na aquisição de viaturas eléctricas. O interesse das pessoas nestes modelos advém em grande parte da saudade. “Estes modelos trazem ao de cima as saudades dos modelos antigos, porque ou o pai ou o avô já teve uma 4L. Os jovens procuram este modelo numa espécie de comércio da saudade”, realça o responsável comercial da Roques Vale do Tejo.

A Roques Vale do Tejo é uma das que mais vende veículos híbridos e eléctricos tendo campanhas regulares para facilidade de aquisição. A empresa sediada em Santarém trabalha essencialmente no Ribatejo e norte de Lisboa para todos os tipos de clientes: particulares, empresas regionais e multinacionais.

O novo veículo inspirado no modelo lançado em 1960, é uma boa opção para quem procura estilo, eficiência e conforto, com uma imagem que, com um toque de modernidade, mantém o espírito aventureiro do clássico Renault 4L. O novo modelo aposta em sete cores exteriores, três tipos de jantes e decoração exterior do tejadilho, capô, dos guarda-lamas e do para-choques. Do tecto de abrir em lona à versão rígida, a viatura tem mais de 600 possibilidades de personalização.