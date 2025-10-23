Feira Nova de Santa Iria regressa a Ourém para promover tradições e economia local

A Feira Nova de Santa Iria está de regresso a Ourém entre os dias 23 e 26 de Outubro. Inspirada nas antigas feiras populares que marcaram a identidade da cidade, a edição deste ano apresenta-se como um espaço de encontro entre gerações, saberes e experiências. Uma das novidades é a integração do projecto “Aldeia dos Miúdos – Faz o teu Passaporte Rural”. A iniciativa educativa convida os jovens e as famílias a embarcarem numa viagem simbólica pelas tradições do mundo rural, experimentando, com o apoio de artesãos locais, as artes da gastronomia local, da cestaria, do pão e do queijo. A inauguração oficial está marcada para quinta-feira, pelas 18h00.

O evento realiza-se no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições e conta com espaços de gastronomia, tasquinhas, artesanato, concertos e diversões. Mais do que um certame, a Feira Nova de Santa Iria afirma-se como um palco de valorização do saber-fazer tradicional, da produção local e da sustentabilidade, promovendo o encontro entre a herança do passado e a criatividade do presente.

Na tarde de quinta-feira, 23 de Outubro, decorre o “Medieval de Honra”, um momento dedicado à celebração e valorização do Vinho Medieval de Ourém. No dia seguinte, sexta-feira, 24, há oficinas de gastronomia, artesanato e produtos locais durante a tarde e concertos de Profjam e DJ John Francys à noite. Para sábado, dia 25, estão marcados concertos de João Pedro Pais e Banda 100 Saída. Finalmente, domingo, 26, há concertos de Carolina Moleiro e Ágata. Todas as iniciativas têm entrada livre.