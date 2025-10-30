ExpoCartaxo e Feira de Todos os Santos prometem muita animação durante quatro dias

O Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo volta a acolher, de 30 de Outubro a 2 de Novembro, a ExpoCartaxo, enquanto no Campo da Feira vai decorrer em paralelo mais uma Feira de Todos os Santos, uma das feiras francas mais antigas do país. Com organização da Câmara Municipal do Cartaxo, em parceria com as juntas de freguesia e a Caixa de Crédito Agrícola, os certames garantem, para além dos negócios e da promoção da economia local, quatro dias de muita animação, diversão e convívio para todas as idades.

A abertura oficial está marcada para quinta-feira, 30 de Outubro, com a actuação da Banda da Sociedade Filarmónica Cartaxense, seguida de uma programação repleta de concertos, folclore e animação nocturna na Praça das Tasquinhas. Entre os destaques musicais estão “Os RED”, os Carapaus de Corrida, GM – Tributo aos Xutos & Pontapés e The Season, além dos DJs Davilla e Shannon Booth, a actuar madrugada dentro. O folclore ribatejano marca também presença diária com ranchos das freguesias do concelho do Cartaxo, que levam à Praça das Tasquinhas as danças, os trajes e a cultura popular que fazem da Feira de Todos os Santos um símbolo da identidade local.

Já no Campo da Feira, a festa brava é garantida com largadas de touros, vacadas e jogos taurinos, dinamizados pela Associação Grupo de Forcados Amadores do Cartaxo. No dia 1 de Novembro, pelas 15h30, decorre ainda a apresentação oficial da Corrida de Touros organizada pela Associação Praça para Todos e, para os mais novos, a feira oferece também momentos de diversão com a Hora do Conto e o evento “Vem Brincar aos Forcados!”, onde as crianças podem aprender e divertir-se num ambiente seguro e pedagógico.

Uma feira com séculos de história

A centenária Feira dos Santos é das mais antigas e emblemáticas da região ribatejana, sendo ponto de encontro anual de convívio, comércio e animação no final de Outubro e início de Novembro. Constitui também um momento de exaltação da etnografia local de que diversas associações do concelho são lídimas representantes. A primeira Feira dos Santos de que há registo no Cartaxo terá sido no século XVII, na Quinta do Senhor Jesus, então Quinta do Moinho da Fonte, célebre pelos milagres do Santo Cristo, situada próximo do cemitério. A feira era inicialmente instituída no terceiro domingo de Agosto.