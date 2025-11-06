Golegã, capital do Cavalo, recebe visitantes de todo o país e do mundo

O cartaz da edição de 2025 da Feira Nacional do Cavalo, Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho, tem como protagonista Mestre Nuno de Oliveira (1925-1989), montando Euclides, cavalo com ferro do Eng.° Fernando Sommer d’Andrade.

Com aquela escolha, a Direcção da Feira Nacional do Cavalo e a Câmara Municipal da Golegã pretendem assinalar o papel de Mestre Nuno de Oliveira como um dos principais embaixadores do Cavalo Lusitano e da Equitação Portuguesa, após o reconhecimento desta como Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO, a 3 de Dezembro de 2024.

O reconhecimento da Equitação Portuguesa como Património Cultural Imaterial da Humanidade resultou de uma candidatura realizada em conjunto pela Câmara Municipal da Golegã, pela Escola Portuguesa de Arte Equestre e pela Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano.

A Feira Nacional do Cavalo foi notícia em Setembro por ter apresentado uma candidatura a Património Cultural Imaterial, no Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial. O dossiê da candidatura foi entregue pelas mãos do presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, que preside também à Feira Nacional do Cavalo, à chefe de divisão, Antónia Amaral, na presença da vice-presidente do Património Cultural, Ana Catarina Sousa.

A candidatura foi preparada pela equipa composta por Carla Queiroz, João Costa Ferreira e José de Castro Canelas, em representação da direcção da Feira Nacional do Cavalo, contando ainda com a colaboração dos Serviços de Cultura e Turismo da Câmara Municipal da Golegã. Com aquela candidatura, a Feira Nacional do Cavalo procura ver reconhecido oficialmente o seu papel histórico e cultural no país, reforçando a importância da preservação das tradições ligadas ao cavalo e à identidade da Golegã.

A Feira Nacional do Cavalo, que decorre, este ano, entre 7 a 16 de Novembro, atrai milhares de pessoas, de todo o país e do mundo, sem necessitar de espectáculos com artistas de primeiro plano, bastando-lhe apenas a tradição e as inúmeras provas, demonstrações e concursos hípicos e várias outras iniciativas ligadas ao cavalo e à tradição.

Num ano em que o toureiro Manuel dos Santos completaria 100 anos, o programa da Feira inclui a abertura da Exposição Temporária “Manuel dos Santos e o São Martinho” no Museu Manuel dos Santos, situado no Largo Imaculada Conceição e inaugurado este ano.

No dia de S. Martinho, 11 de Novembro (Terça-feira) realiza-se o tradicional Cortejo dos Romeiros de São Martinho, com saída às 11h30 da Porta de Fernão Lourenço e às 13horas decorre o Desfile de Amazonas, no Largo do Arneiro. Referência também para a homenagem a Luís Miguel da Veiga pelos 59 anos de alternativa, dia 14, sexta-feira, no Largo do arneiro, com o apoio da Associação Nacional de Toureiros.