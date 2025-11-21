“O orgulho e a vaidade, em quantidades muito equilibradas, não fazem mal a ninguém”

Muita informação chega-nos através das redes sociais. Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

Eu não tenho redes sociais, com excepção do WhatsApp. As notícias verdadeiras ou falsas correm hoje pelo mundo, através dessas redes sociais. Para me informar, recorro aos órgãos de comunicação social.

É assinante de algum jornal digital, nacional ou regional, ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Só acedo a notícias que são disponibilizadas gratuitamente. Nota: alguns amigos meus, quando lerem esta resposta, vão dizer: “Como ele é… só podia”.

Por vezes é difícil sermos atendidos telefonicamente, em muitos serviços, sejam públicos ou privados. Já lhe aconteceu? E desesperou, ou aceitou como fazendo parte da evolução normal do mundo?

Já desesperei. Para alguns é uma evolução natural e a IA está aí em força. Mas num país em que a população é cada vez mais idosa, julgo que o atendimento personalizado ainda faz muito sentido.

Concorda com a ideia de que damos mais atenção à notícia de uma pessoa atropelada na nossa rua, do que a um acidente com dezenas de pessoas num país longínquo?

Ambas as situações são notícia e motivo para me informar. Em termos pessoais, de facto dou mais atenção a notícias sobre alguém que está mais próximo ou que é meu conhecido.

Qual considera ser a sua terra; aquela onde se sente realmente bem e à vontade? E é a melhor do mundo?

Embora esteja a viver em Santarém há mais de vinte anos, a minha terra é Lisboa. E o bairro onde nasci é dos mais lindos. A BICA É LINDA! E a Rua da Bica de Duarte Belo é uma das mais bonitas do mundo.

Quem são as pessoas que mais admira?

Para além dos meus familiares, as pessoas que mais admiro são aquelas que, através das suas intervenções concretas, melhoram a vida de todos e contribuem para deixar um país ou uma terra melhor do que a encontraram.

Como descreveria O MIRANTE a alguém de outra região que nunca tivesse contactado com o jornal?

É um jornal de consolidada referência, que relata e informa sobre praticamente todos os assuntos do Ribatejo, quer sejam económicos, sociais, desportivos ou políticos. Quem seja de fora da região, ou esteja fora da região, se quiser saber o que se passa no Ribatejo tem de ler O MIRANTE.

Ainda lê o jornal em papel?

Cada vez mais recorro ao digital, mas como recebo o jornal em papel acabo por ler em papel, até para tirar cópias de notícias que me interessam.

Em Portugal há mais de sessenta municípios sem um jornal ou rádio de informação local. Acha que sentiria falta de informação local, se vivesse numa região como aquelas?

A comunicação social é muito importante, pois muitas das vezes dá voz a quem não tem essa possibilidade. É muitas vezes na proximidade que muitos dos assuntos são expostos e resolvidos.

Consegue utilizar bem as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações úteis, através do telemóvel?

Utilizo as aplicações que me são úteis no dia-a-dia, através do telemóvel.

O que é que achou deste inquérito? Acha que estamos a ser muito narcisistas e que a comunicação social não é assim tão importante como se faz crer?

A comunicação social é importante e o narcisismo, o orgulho e a vaidade, em quantidades muito equilibradas, também não fazem mal a ninguém.

Alguma vez lhe apeteceu ser jornalista por um dia?

Apetecia-me ser jornalista por um dia, principalmente agora (antes da segunda volta para as eleições do Sport Lisboa e Benfica) para poder entrevistar os dois candidatos à presidência do clube.

O que gostaria de acrescentar?

O desejo de saúde e bem-estar para todos.