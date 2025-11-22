“As redes sociais têm um potencial enorme mas a forma como são utilizadas faz com que prefira estar fora delas”

Faço parte de uma minoria que não tem redes sociais. Considero que as redes têm um potencial enorme mas, infelizmente, a forma como são utilizadas faz com que prefira estar fora delas. Para me manter informado, prefiro recorrer a órgãos de comunicação credíveis, porque dessa forma sei que quem trata a informação o faz de forma séria e credível. Compro pontualmente jornais em papel, mas sou maioritariamente consumidor de informação via rádio e televisão.

Devido à proximidade, as coisas que acontecem na nossa rua, na nossa terra ou na nossa região são sentidas de uma forma diferente. Não deveria ser assim, porque as vidas valem todas o mesmo, mas é a natureza humana… O que está mais próximo de nós, valorizamos mais.

A minha terra é a Chamusca. Foi onde nasci, cresci e onde (quase) sempre vivi. É também onde vive a minha família mais próxima e muitos dos meus amigos. Não direi que é a melhor terra do mundo, como todas as outras, terá os seus pontos fortes e menos fortes. Mas gosto muito da “Terra Branca” e de ali viver, conseguimos ter nestas vilas da nossa região uma qualidade de vida que valorizo muito.

Admiro muito algumas pessoas que conheço e com as quais contacto. Apesar de também valorizar pessoas que não conheço, é uma situação diferente. Quando conhecemos as pessoas temos a oportunidade de perceber, de facto, o que elas são, o que fazem no dia-a-dia. E isso para mim vale muito, as pequenas coisas que se fazem no dia-a-dia e que podem fazer a diferença. São essas as pessoas que mais admiro. Tenho tido oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas de grande valor, que muito deram, e continuam a dar, à nossa região.

O MIRANTE é um órgão de comunicação social regional de excelência. Uma referência não só na nossa região, mas a nível nacional. Procura dar visibilidade a tudo aquilo que de mais importante se passa na nossa região, de forma profissional, séria e sem receio de afrontar alguém, quando tem de o fazer. E é assim que deve ser.

Os jornais em papel continuam a ter algo de “especial”... É certo que as edições on-line permitem ter informação mais actualizada, quase “ao minuto”. Mas um jornal em papel tem um outro “encanto”…

Os órgãos de comunicação social locais e regionais são fundamentais. Para ter acesso a informação relevante e notícias sobre uma realidade que nos está próxima. Aquilo que para nós é importante, num âmbito nacional provavelmente não será objecto de tratamento jornalístico. Valorizo muito o facto de, na nossa região, existirem diversos jornais, rádios e outros órgãos de comunicação que contribuem activamente para nos manter informados sobre aquilo que se passa à nossa volta.

A comunicação social é fundamental numa democracia e num Estado de direito, não é à toa que é o “quarto poder”. É essencial haver quem investigue, quem escrutine, quem informe, para que nós, cidadãos, possamos agir em consciência e devidamente informados sobre aquilo que nos rodeia.

Já me aconteceu ter dificuldade em ser atendido telefonicamente. Por vezes corre bem, noutras nem tanto… Como em tudo na vida, creio que o segredo está em conseguir um equilíbrio entre o melhor dos dois mundos. As empresas e serviços devem garantir um atendimento acessível, feito por pessoas, para as situações em que tal se justifica. É bom não esquecer que muitos cidadãos têm dificuldade em interagir com as novas tecnologias, e não podemos deixar ninguém para trás.