“As dificuldades que enfrentamos no atendimento telefónico são uma falta de respeito e de humanismo”

Alguma vez lhe apeteceu ser jornalista por um dia?

Já, muitas vezes, porque há alturas em que lemos algumas coisas que não são exactas e é impossível não se ter vontade de fazer alguma coisa bem quando pensamos que o outro está a fazer mal.

Qual foi a última notícia que o deixou incrédula?

O recente assalto ao Museu do Louvre. Apesar de já não ter muita capacidade de ficar incrédula, como é que, com tanta segurança e tecnologia, aquele roubo aconteceu?

Sabe ou imagina quantas pessoas trabalham nas empresas que editam O MIRANTE em papel e online todos os dias?

Não faço ideia, mas admiro o facto de estarem sempre em cima do acontecimento, e de terem, também, a atenção de noticiar o melhor que se faz nas instituições, em especial na que represento. Quando abro o jornal vejo que é um “sítio” onde as pessoas contam muito, existe uma parte muito pessoal.

Concorda com a ideia de que damos mais atenção à notícia de uma pessoa atropelada na nossa rua, do que a um acidente com dezenas de pessoas num país longínquo?

Não acontece comigo, mas tenho plena noção que é assim. O que é próximo diz-nos sempre muito, é inevitável, o que não quer dizer que dê mais valor ao que acontece próximo nem me preocupo mais com isso do que com os acontecimentos que acontecem longe.

Qual considera ser a sua terra; aquela onde se sente realmente bem e à vontade? E considera que é a melhor terra do mundo?

A minha terra é a terra onde nasci, Vila Nova da Barquinha, mas sinto-me muito daqui, de Alpiarça, embora já não viva cá. É aqui que conheço as pessoas, que a minha vida se desenvolve, é por esta terra que eu trabalho, à qual dou muito valor. E não, não acho que a minha terra seja a melhor do mundo.

As pessoas que mais admira são algumas das que conhece e com quem contacta, ou outras a quem, muito provavelmente, nunca vai ter a possibilidade de cumprimentar?

Admirava muito o Papa Francisco, pela coragem que tinha dentro da Igreja, e admiro as pessoas que têm coragem de lutar contra tudo e contra todos, pelas boas causas em que acreditam.

Como descreveria O MIRANTE a alguém de outra região que nunca tivesse contactado com o jornal?

O MIRANTE é o jornal regional que eu leio do princípio ao fim. Compro sempre o Expresso onde leio O MIRANTE. É um jornal muito abrangente, que conta com alguma incidência a vida e os acontecimentos da região, de uma forma muito alargada, que é bem escrito e um dos que prefiro.

Ainda lê o jornal em papel?

Já não leio muito o jornal em papel, leio mais o digital.

Muita informação chega-nos através das redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, ou X (Twitter). Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

No geral não sei, e por isso não acredito em muita dessa informação. Não me influencia.

É assinante de algum jornal digital, nacional ou regional, ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Não sou assinante de nenhum, leio apenas as disponibilizadas gratuitamente.

É cada vez mais complicado sermos atendidos telefonicamente e, por vezes presencialmente, em muitos serviços, sejam públicos ou privados. Já lhe aconteceu?

Já me aconteceu e não aceito nada bem. Acho uma falta de respeito ficarmos à espera dessa maneira, existe uma falta de relação humana e de respeito.

O que é que achou deste inquérito? Acha que estamos a ser muito narcisistas e que a comunicação social não é assim tão importante como se faz crer?

Não acho que estejam a ser narcisistas. Acho que a comunicação social é muito importante e precisamos de cada vez maior rigor na passagem da informação porque a forma como a mensagem é disponibilizada e transmitida é muito importante, inclusive para criar ideias e opiniões.