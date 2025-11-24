“A comunicação social nacional não fala dos nossos problemas ou virtudes”

Muita informação chega-nos através das redes sociais. Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

Infelizmente sei. Na maioria dos casos são perfis falsos.

É assinante de algum jornal digital, nacional ou regional, ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Apenas do The New York Times em termos de pagamento.

Qual foi a última notícia que o deixou incrédulo?

Os partos nas ambulâncias serem quase diários.

É cada vez mais complicado sermos atendidos telefonicamente e, por vezes presencialmente, em muitos serviços, sejam públicos ou privados. Já lhe aconteceu?

Já aconteceu e não me conformo. Reclamo. Não podemos ser apenas números. Somos pessoas e precisamos de falar com pessoas que nos entendam.

Concorda com a ideia de que damos mais atenção à notícia de uma pessoa atropelada na nossa rua, do que a um acidente com dezenas de pessoas num país longínquo? Acontece consigo?

Sim. As notícias locais são sobre pessoas e locais que conhecemos. E isso tem impacto nas nossas atenções. Feliz ou infelizmente.

As pessoas que mais admira são algumas das que conhece e com quem contacta, ou outras a quem, muito provavelmente, nunca vai ter a possibilidade de cumprimentar?

Há dos dois casos. Uns que conheço outros que não conheço ou que já nem posso conhecer porque já faleceram. Num mundo como o de hoje gostaria de ter conhecido e privado com três personalidades: Mandela, Churchill e Roosevelt.

Como descreveria O MIRANTE a alguém de outra região que nunca tivesse contactado com o jornal?

Um jornal que nos informa sobre aquilo que importa às pessoas comuns e locais.

Ainda lê o jornal em papel?

Sim. Gosto de folhear o papel.

Há mais de 60 municípios sem um jornal ou rádio de informação local, sendo considerado que as pessoas daqueles locais, vivem em “desertos de notícias”. Sentiria a falta se vivesse num deles?

Sim, pelo que já disse. A informação nacional não fala dos nossos problemas ou coisas boas por serem pequenos, mas para nós são muito importantes.

Consegue utilizar bem as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações úteis, através do telemóvel?

Sim.

O que é que achou deste inquérito? Acha que estamos a ser muito narcisistas e que a comunicação social não é assim tão importante como se faz crer?

A comunicação social local e verdadeira é cada vez mais importante.

Alguma vez lhe apeteceu ser jornalista por um dia?

Já.

Sabe ou imagina quantas pessoas trabalham nas empresas que editam O MIRANTE em papel e online todos os dias?

Cerca de 30?.