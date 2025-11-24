“Para se admirar alguém há que conhecer profundamente essa pessoa e não apenas o que nos quer mostrar”

Como tem sido a sua experiência de atendimento telefónico, nos serviços públicos?

É muito complicado termos de comunicar com uma máquina que está fazer a triagem do que pretendemos. A evolução no atendimento não é das mais interessantes. Perde-se o factor humano em alguns serviços que até são de cariz fundamental como, por exemplo, a saúde.

Consegue utilizar bem as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações úteis, através do telemóvel?

Sim. Gosto de estar a par das novas tecnologias e por norma essas aplicações são bastante úteis no dia-a-dia.

Como descreveria O MIRANTE a alguém que nunca tivesse contactado com o jornal?

Trata-se de um jornal sempre atento aos assuntos que envolvem a nossa sociedade, e que não tem receio de transmitir as notícias, doa a quem doer.

Ainda lê o jornal em papel?

Gosto de ler o jornal em papel. Ainda não evoluí totalmente para o digital. E é o mesmo com os livros que continuo a preferir ler em papel do que em formato digital. Acho que a informação passa de uma forma diferente.

Muita informação chega-nos através das redes sociais. Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

O problema das redes sociais é precisamente dar a possibilidade de alguém poder esconder-se atrás de um ecrã a criar conteúdos muitas vezes menos próprios ou que só servem para lançar confusão É muito importante saber fazer uma triagem do que nos aparece e tentar perceber o sentido do que estamos a ler ou visualizar.

É assinante de algum jornal digital, nacional ou regional, ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Sou assinante de vários jornais regionais porque é muito relevante termos acesso às informações da nossa região. Os jornais nacionais sigo-os mais em formato digital, nas versões gratuitas, ou compro ocasionalmente em formato papel, se houver alguma matéria que me pareça mais relevante.

Qual considera ser a sua terra; aquela onde se sente realmente bem e à vontade?

Não penso muito nessa questão. Nasci em Santarém, muito embora tenha crescido e vivido (até entrar na faculdade) na Parreira, uma aldeia do concelho da Chamusca. Depois estudei e vivi alguns anos em Lisboa mas quando casei passei a trabalhar e viver em Santarém e por cá me mantenho, há já mais de 20 anos. Estou em Santarém quase há tantos anos como estive na minha terra natal. Continuo a ter uma forte ligação às minhas raízes na Parreira. Tenho lá a maior parte da minha família e a nível de trabalho também mantemos lá os nossos estaleiros principais, o que faz com que esteja regularmente em ambos os locais.

Quem são as pessoas que mais admira?

Para se admirar realmente alguém há que conhecer profundamente essa pessoa e não apenas superficialmente, ou o que ela nos quer mostrar. Claro que posso admirar quem não conheço pessoalmente mas pelo que fazem, como, por exemplo, Cristiano Ronaldo no desporto ou Barack Obama na política. Por outro lado, há pessoas que desenvolvem trabalhos muito meritórios na sociedade mas que acabam por nunca ser reconhecidas. Poderia enumerar várias que conheço e de quem tenho o orgulho em ser amiga mas que, creio, preferem manter-se anónimas.

O que é que achou deste inquérito? Acha que estamos a ser muito narcisistas e que a comunicação social não é assim tão importante como se faz crer ?

A comunicação social é muito importante e tem um poder muito grande mas tem que o saber usar da forma correcta, ou seja, para informar. Não é papel da comunicação social opinar ou tentar moldar a opinião pública. Deve ser isenta e acho que é esse o seu maior desafio actualmente.

Alguma vez lhe apeteceu ser jornalista por um dia ?

Não é a minha área e confesso que nunca tinha pensado nisso, mas acho que conseguiria transmitir a informação de forma a chegar até ao público com rigor e interesse.

Qual foi a última notícia que a deixou incrédula?

Não me lembro especificamente de uma notícia mas os crimes de ódio que estão a toda a hora a ser noticiados e em algumas situações tão próximos de nós são assustadores e deixam-nos incrédulos com tudo o que se passa à nossa volta. Há alguns anos só víamos este tipo de notícias nos Estados Unidos da América!.