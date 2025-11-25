Consegue utilizar bem as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações úteis, através do telemóvel?

Por ter acompanhado o desenvolvimento das novas tecnologias não sinto qualquer dificuldade em fazer uso de aplicações no telemóvel.

As pessoas que mais admira são algumas das que conhece, ou outras a quem, muito provavelmente, nunca vai ter a possibilidade de cumprimentar?

Sim, conheço algumas das pessoas que mais admiro, mas também admiro pessoas que muito provavelmente nunca vou conhecer.

Qual considera ser a sua terra: aquela onde se sente realmente bem e à vontade? E é a melhor terra do mundo?

Considero que a minha terra é Santarém, a terra onde nasci e cresci. Não diria que é a melhor terra do mundo, tem os seus prós e contras como todas têm.

É cada vez mais complicado sermos atendidos telefonicamente e, por vezes, presencialmente, em muitos serviços. Já lhe aconteceu?

Infelizmente já me aconteceu diversas vezes sentir dificuldade em ser atendido para resolver algum problema ou colocar alguma questão. De certa forma, não acredito que seja uma evolução, sinto por vezes que a falta de proximidade pode ser uma regressão em alguns serviços e empresas.

Como descreveria O MIRANTE a alguém que nunca tivesse contactado o jornal?

É um jornal semanal do distrito de Santarém que aposta na inovação e que, para além de uma edição semanal em papel, publica uma edição online e também nas páginas das suas redes sociais.

Ainda lê o jornal em papel?

Apesar do acesso fácil às notícias online, contínuo a ler o jornal em papel. Gosto de folhear fisicamente cada página e sentir o cheiro do papel.

Concorda com a ideia de que damos mais atenção à notícia de uma pessoa atropelada na nossa rua, do que a um acidente com dezenas de pessoas num país longínquo?

Concordo que possamos dar mais atenção a situações que nos são mais próximas e com as quais possamos sentir alguma ligação, por isso, naturalmente, também acontece comigo.

Há municípios sem um jornal ou rádio de informação local. Como acha que se sentiria a viver num deles?

Os jornais e rádios locais são muito importantes para a população, que sem eles vive sem informação da sua terra. Acho que sem um meio de comunicação social local viveria desinformado da realidade da região.

Muita informação chega-nos através das redes sociais. Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

A informação que nos chega através das diversas plataformas online e redes sociais, deve ser filtrada. Há publicações escritas por jornalistas, mas também há muita informação que não sabemos quem a escreve.

É assinante de algum jornal digital ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Não sou assinante de nenhum jornal digital, apenas de jornais em papel. A nível digital acedo apenas às publicações que são disponibilizadas gratuitamente.

O que é que achou deste inquérito?

A comunicação social exerce um papel fundamental no nosso quotidiano, e este inquérito lembra-nos dessa importância.

Qual foi a última notícia que o deixou incrédulo?

Fiquei incrédulo com a notícia divulgada pelo jornal O MIRANTE de que Santarém está entre os distritos onde se cometem mais crimes contra pessoas idosas.

Sabe ou imagina quantas pessoas trabalham nas empresas que editam O MIRANTE em papel e online todos os dias?

Não sei quantas pessoas são, mas tenho curiosidade em saber. Creio que para cobrir uma área geográfica tão grande serão necessários bastantes trabalhadores.