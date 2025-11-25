Costuma dar mais atenção às notícias de proximidade?

Há um ditado popular que diz “longe da vista, longe do coração”. Todos nós temos uma tendência natural para valorizarmos mais as notícias boas ou más que acontecem perto de nós, em locais e que envolvam pessoas que conhecemos. Penso que, em geral, esta atitude é comum a todos nós. Não é a mais correcta, mas é compreensível.

Qual considera ser a sua terra; aquela onde se sente realmente bem e à vontade?

A nossa terra é aquela onde temos as pessoas que amamos e onde nos sentimos bem. Eu nasci em Coimbra, onde vivi até ter um ano de idade, fui baptizado em Riachos com um mês e pouco, vivi em Torres Novas praticamente toda a minha infância e juventude, passei, em miúdo e jovem, em Peniche muitas férias de Verão onde acampava no parque de campismo dois ou três meses seguidos e num tempo em que aquele lugar era mágico e paradisíaco, vivi também em Lisboa cerca de seis anos quando estudei na Universidade e fiz um ano de serviço militar, vivo em Pedrógão há vários anos, onde sinto a natureza, a passagem das estações do ano e ainda se ouve o sino da aldeia a tocar.

Agora a sua terra é Torres Novas? E é a melhor terra do mundo como dizem alguns “bairristas”?

Tive momentos de grande felicidade em todos estes locais e onde me senti muito bem e cresci interiormente. Neste momento a minha terra é o concelho de Torres Novas. Foi aqui que escolhi viver e ficar e não tenciono mudar. É aqui que me sinto bem. Dizer que a nossa terra é a melhor do mundo é redutor, limitado e simplista. Para além da nossa terra há muito mais mundo.

As pessoas que mais admira são algumas das que conhece e com quem contacta, ou outras a quem, muito provavelmente, nunca vai ter a possibilidade de cumprimentar? E quem são as pessoas que mais admira, para além dos seus familiares?

Tive o privilégio de conhecer pessoalmente e privar alguns momentos com pessoas que muito admiro, por uma ou outra razão. Por exemplo Mário Soares, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral, Gonçalo Ribeiro Telles, José Saramago, António Arnaut, Maria Lamas, Fausto Bordalo Dias ou Ramalho Eanes. Outras pessoas que muito admiro são por exemplo Nelson Mandela, Gandhi, Olof Palme, ou Chico Buarque, por razões várias, nomeadamente por serem pessoas defensoras da democracia, da liberdade e da justiça social.

Como descreveria O MIRANTE a alguém que nunca tivesse contactado com o jornal?

O MIRANTE é um jornal regional que tem pautado o seu trabalho ao longo dos anos de forma independente, livre e profissional, sendo uma referência da comunicação social na nossa região.

Ainda lê o jornal em papel?

Leio O MIRANTE na internet, mas também em papel. A leitura na internet permite acesso mais rápido e mais flexibilidade na consulta. A leitura em papel concede uma atenção mais detalhada e calma.

Muita informação chega-nos através das redes sociais. Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

Na esmagadora maioria dos casos não sabemos quem escreve ou publica essas informações e vídeos, o que levanta problemas graves de falsificação da informação e falta de rigor, profissionalismo e ética, que só o jornalismo profissional pode oferecer.

É assinante de algum jornal digital, nacional ou regional, ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Sou assinante de alguns jornais digitais nacionais.

É cada vez mais complicado sermos atendidos telefonicamente e, por vezes presencialmente, em muitos serviços, sejam públicos ou privados. Já lhe aconteceu?

Já me aconteceu ter dificuldade em ser atendido telefonicamente por vários serviços públicos e privados. Sei que, em muitos casos, certos assuntos se resolvem facilmente através da internet. Contudo, o atendimento telefónico continua a ser muito importante na minha opinião. Seja para todas as faixas etárias, seja principalmente para as pessoas com menos conhecimentos de informática.

Consegue utilizar bem as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações úteis, através do telemóvel?

Penso que consigo utilizar razoavelmente bem as novas tecnologias. Mas também sei que posso e devo aprender muito mais.

O que é que achou deste inquérito?

A comunicação social é um dos pilares fundamentais da existência da democracia. Sem uma comunicação social livre, forte e escrutinadora não existe democracia. O Presidente norte-americano Thomas Jefferson afirmava preferir jornais sem governo, a um governo sem jornais.

Alguma vez lhe apeteceu ser jornalista por um dia?

Sim. No ensino secundário tive uma disciplina de introdução ao jornalismo que gostei. Por outro lado, participo e colaboro regularmente em vários órgãos de comunicação social desde há várias décadas.

Qual foi a última notícia que o deixou incrédulo?

A última não me recordo. Mas fiquei incrédulo, por exemplo, com a notícia da invasão do Capitólio, em Washington, em 2021.

O que gostaria de acrescentar?

Desejo ao O MIRANTE um feliz aniversário, nestes seus 38 anos e que continuem a trabalhar com independência, rigor, ética e profissionalismo. A vossa existência é uma das garantias da existência da democracia na nossa região.