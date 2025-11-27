Concorda com a ideia de que damos mais atenção à notícia de uma pessoa atropelada na nossa rua, do que a um acidente com dezenas de pessoas num país longínquo?

Mas podia ser de outro modo?

Qual considera ser a sua terra; aquela onde se sente realmente bem e à vontade? É a terra onde nasceu ou outra? E também diz que é a melhor terra do mundo, como dizem algumas pessoas mais “bairristas”?

Há várias terras que onde me sinto bem, que considero serem minhas e as melhores do mundo. Até o sítio onde nasci. Será que sou bairrista?

As pessoas que mais admira são algumas das que conhece e com quem contacta, ou outras a quem, muito provavelmente, nunca vai ter a possibilidade de cumprimentar?

Todos os dias admiro pessoas. Conhecidas ou anónimas. Familiares ou não. Aprendo muito com as pessoas com quem trabalho há décadas.

Como descreveria O MIRANTE a alguém de outra região que nunca tivesse contactado com o jornal?

Numa só palavra: inconformista.

O MIRANTE tem uma edição digital e divulga notícias nas suas páginas das redes sociais. Ainda lê o jornal em papel?

Ainda leio em papel. Como agora se diz: porque é uma experiência imersiva.

Em Portugal há mais de 60 municípios sem um jornal ou rádio de informação local, sendo considerado que as pessoas daqueles locais, vivem em “desertos de notícias”. Acha que sentiria falta de informação local, se vivesse numa região como aquelas?

Podia não sentir, mas só porque não estava informado e esse seria um enorme problema.

Muita informação chega-nos através das redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok ou X (Twitter). Sabe quem faz, escreve e publica aquelas informações e vídeos?

Pode ser informação, mas não é jornalismo. É outra coisa qualquer.

É assinante de algum jornal digital, nacional ou regional, ou só acede às notícias que são disponibilizadas gratuitamente?

Sou assinante de um semanário nacional.

É cada vez mais complicado sermos atendidos telefonicamente e, por vezes presencialmente, em muitos serviços, sejam públicos ou privados. Já lhe aconteceu? E desesperou, ou aceitou como fazendo parte da evolução normal do mundo?

Todos os dias desespero com isso.

Consegue utilizar bem as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações úteis, através do telemóvel?

Muito bem.

O que é que achou deste inquérito? Acha que estamos a ser muito narcisistas e que a comunicação social não é assim tão importante como se faz crer?

Como?! Nem sequer percebo bem a pergunta…

Alguma vez lhe apeteceu ser jornalista por um dia?

Já fui. Por vários anos. Num título universitário.

Qual foi a última notícia que o deixou incrédulo?

Começa a ser difícil ficar surpreendido…

O que gostaria de acrescentar?

Continuem por mais 38 anos (pelo menos)!.