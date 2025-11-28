“Sou bairrista; e com muito orgulho, não tenho medo nem vergonha de o dizer”

Já tive dificuldade em ser atendida telefonicamente e até presencialmente. Não desesperei, pois sempre que isso me aconteceu percebi que não era possível o atendimento mais rápido. Sempre que possível, aguardo pacientemente pois não passo à frente a ninguém, mas também sou insistente quando é extremamente necessário. Outras vezes, lá recorro às “novas tecnologias” e nada que um e-mail não resolva. Esta é a parte da evolução normal do mundo.

A minha terra é a terra onde nasci, onde resido e onde me sinto bem e à vontade e a bem da verdade, esta é a melhor terra do mundo! Nasci, cresci, brinquei, estudei, trabalhei muito e continuo a trabalhar, entre Almeirim e Paço dos Negros. Não digo que conheço toda a gente daqui, mas conheço quase todos e sei o nome de quase todos. Valeu-me também ter um espaço comercial aberto que me permitiu aproximar-me das pessoas. E sou “bairrista”, não tenho medo nem vergonha de o dizer! Suo a camisola pela minha terra e com muito orgulho!

O MIRANTE é um jornal que vale a pena ler pela proximidade que tem com a região e pela forma como habitualmente trata as notícias. Ainda há pouco tempo aconselhei o jornal a um amigo, emigrante no Canadá, que gosta de estar actualizado sobre as notícias locais e regionais.

Ainda leio o jornal em papel. Sempre! Nem sei bem porquê! Gosto de folhear, sinto-me bem a ler o jornal em papel. Mesmo que já tenha lido a notícia no formato digital, acabo por a ler, de novo, no formato de papel.

Eu necessito muito de perceber como está a minha terra, a minha região e as minhas gentes. Para o bem e para o mal é muito necessária a informação local. Ajuda-nos a ter uma melhor percepção e maior abrangência do que acontece, dos problemas, das necessidades e também daquilo que de positivo é feito. É claro que num meio pequeno o “boca a boca” funciona, mas a verdade é que traz sempre muito ruído atrás. Como se costuma dizer “quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto”. Com um órgão de comunicação social, as coisas já não são assim. As notícias são claras e precisas!

Vejo as informações e vídeos divulgados nas redes sociais mas nem sempre lhes dou muita atenção. E se forem assuntos importantes, tenho o cuidado de averiguar a sua veracidade. Gosto de ter notícias verdadeiras e infelizmente, nas redes sociais o que mais nos aparece são “fake news”.

Não tenho tido grandes dificuldades na utilização das novas tecnologias. O meu trabalho diário também me obriga a utilizar as novas tecnologias, mas quando há alguma coisa que desconheço, não tenho problema nenhum em pedir ajuda. Quem não sabe, aprende! E eu não nasci ensinada, mas até aprendo rápido.

Os inquéritos e as entrevistas são importantes e necessárias para nos conhecermos uns aos outros e percebermos as opiniões. Tudo faz falta! Mas não vale tudo! As notícias são para serem divulgadas, sempre com exactidão e transparência.

Nunca me apeteceu ser jornalista, nem sequer por pouco tempo. Deixo essa função para quem estudou e tem vocação para ela. Admiro muito um bom jornalista, isento e que saiba transmitir a notícia de forma clara e íntegra, seja ela na forma escrita ou falada. São os grandes jornalistas que fazem os grandes órgãos de comunicação social.

A notícia recente que me deixou incrédula, foi a de mais uma morte na passagem de nível. Também me deixou incrédula a detenção de mais um indivíduo por violência doméstica. Como é possível isto continuar a acontecer?!

Gostaria de dar os parabéns a O MIRANTE, pelo seu 38.º aniversário. E que venham mais 38 anos de proximidade aos seus leitores e à região. Que continue a trazer sempre notícias isentas e opinião, com clareza e com uma escrita acessível a todos.