Feira Anual de Pernes é uma tradição com mais de três séculos
Com origens em 1663, a Feira Anual de Pernes decorre no dia 8 de Dezembro e combina comércio, gastronomia e diversão, mantendo viva a ligação ao azeite e ao convívio. Em paralelo, não vão faltar espectáculos musicais e muita animação.
A tricentenária Feira Anual de Pernes está de regresso à vila do concelho de Santarém, com um programa que se estende de 5 a 8 de Dezembro, com diversas atracções, para além da habitual feira franca onde se vende de tudo um pouco. Para além das bancas dos feirantes, no Largo do Rossio não vão faltar também as tasquinhas, animação musical, insufláveis, carrinhos de choque e outras diversões, enquanto a colectividade Música Velha promove um programa musical nas suas instalações para animar as noites de 5, 6 e 7 de Dezembro (ver caixa).
Com origens que remontam a 1663, a Feira Anual de Pernes é um dos eventos mais emblemáticos da região. Nos seus primórdios, a feira desempenhava um importante papel na economia local, sendo o momento onde se estabeleciam os preços do azeite, cuja colheita anual determinava o sucesso ou fracasso do evento. Embora o tempo tenha trazido mudanças, o espírito de celebração e encontro continua vivo. Hoje, a feira destaca-se pela variedade de produtos à venda, desde calçado, roupa e mobiliário até quinquilharias e frutos secos, com especial atenção aos pinhões.
Nas colectividades Música Nova e Amigos da Moita vai haver serviço de jantares, no dia 7, e de almoços e jantares no dia 8 de Dezembro, feriado nacional. A Feira de Pernes é, assim, um evento que combina tradição, diversão e um forte sentido de comunidade, convidando os visitantes de toda a região a celebrarem juntos a história e o convívio.
Rock e baile tradicional na Música Velha durante a Feira de Pernes
A Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, mais conhecida como Música Velha, volta a associar-se ao programa da Feira de Pernes com a organização de várias actividades, entre elas o Baile da Feira, uma tradição que é também um momento de encontros e reencontros de pernenses e amigos. A noite de sexta-feira, 5 de Dezembro, é dedicada ao rock, com actuações das bandas Here Is No Pumpkins – Tributo a The Smashing Pumpkins; Sikamikanico – Tributo a Red Hot Chili Peppers; e Mr. Crowley – Tributo a Ozzy Osbourne & Black Sabbath. Na noite de sábado há um DJ SET com o trio de DJs DSS, em mais uma noite dedicada ao rock. No domingo, 7 de Dezembro, pelas 22h00, começa o tradicional Baile da Feira, com a banda Pica Cebolas. Depois, madrugada dentro, há música com o DJ FranciZ.