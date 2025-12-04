Feira Anual de Pernes é uma tradição com mais de três séculos Feira de Pernes é uma referência na região com animação e produtos regionais - foto arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook Com origens em 1663, a Feira Anual de Pernes decorre no dia 8 de Dezembro e combina comércio, gastronomia e diversão, mantendo viva a ligação ao azeite e ao convívio. Em paralelo, não vão faltar espectáculos musicais e muita animação.

A tricentenária Feira Anual de Pernes está de regresso à vila do concelho de Santarém, com um programa que se estende de 5 a 8 de Dezembro, com diversas atracções, para além da habitual feira franca onde se vende de tudo um pouco. Para além das bancas dos feirantes, no Largo do Rossio não vão faltar também as tasquinhas, animação musical, insufláveis, carrinhos de choque e outras diversões, enquanto a colectividade Música Velha promove um programa musical nas suas instalações para animar as noites de 5, 6 e 7 de Dezembro (ver caixa).

Com origens que remontam a 1663, a Feira Anual de Pernes é um dos eventos mais emblemáticos da região. Nos seus primórdios, a feira desempenhava um importante papel na economia local, sendo o momento onde se estabeleciam os preços do azeite, cuja colheita anual determinava o sucesso ou fracasso do evento. Embora o tempo tenha trazido mudanças, o espírito de celebração e encontro continua vivo. Hoje, a feira destaca-se pela variedade de produtos à venda, desde calçado, roupa e mobiliário até quinquilharias e frutos secos, com especial atenção aos pinhões.

Nas colectividades Música Nova e Amigos da Moita vai haver serviço de jantares, no dia 7, e de almoços e jantares no dia 8 de Dezembro, feriado nacional. A Feira de Pernes é, assim, um evento que combina tradição, diversão e um forte sentido de comunidade, convidando os visitantes de toda a região a celebrarem juntos a história e o convívio.