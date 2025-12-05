A Casa do Artesanato fabrica e vende brinquedos tradicionais em madeira

Manuel Joaquim Duarte começou a trabalhar madeira quando tinha 14 anos e, mais tarde, após trabalhar algum tempo por conta de outrem, abriu A Casa do Artesanato. É naquela oficina, em Pernes, que é possível encontrar brinquedos tradicionais, feitos à mão, em madeira, um material não tóxico e com grande durabilidade. “Quando pensam em madeira, as pessoas pensam em tabuleiros, caixas de costura, molduras, mas nós aqui temos uma variedade imensa de peças, incluindo brinquedos e jogos para os mais novos que podem ser oferecidos no Natal, por exemplo, em alternativa aos brinquedos industriais”, explica Manuel Joaquim Duarte.

Localizada na Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva, atrás da junta de freguesia, a Casa do Artesanato de Pernes vende directamente ao público, mas também a comerciantes, para revenda.