A OHA Óleohidráulica Aplicada tem investido na loja online para chegar a mais clientes

Ao longo de 2025, OHA - Óleohidráulica Aplicada, Ldª, com sede em Amiais de Baixo, investiu na melhoria da sua loja digital, para dar uma melhor resposta a todo o tipo de clientes e aumentar a sua área de vendas.

A actividade da empresa tem vindo a aumentar e só grandes alterações a nível do comércio internacional e intercomunitário poderão vir a afectar o seu percurso.

A OHA comercializa todo o tipo de componentes óleo hidráulicos e pneumáticos, nomeadamente bombas hidráulicas, motores hidráulicos, válvulas direccionais de comando eléctrico e manual, válvulas de controlo de pressão e de caudal, cilindros hidráulicos, filtros, tubagens rígidas, flexíveis e acessórios para circuitos óleo hidráulicos.

Também projecta, fabrica e monta grupos hidráulicos à medida e de acordo com as exigências técnicas de cada aplicação; Executa a cravação de tubos hidráulicos por medida, e tem para fornecer caixas multiplicadoras de rotação, para acoplar as bombas hidráulicas às tomadas de força de tractores agrícolas, caixas redutoras de rotação para motores hidráulicos, arrefecedores de óleo, grupos hidráulicos para rampas/cais de carga em armazéns, direcções hidráulicas para máquinas agrícolas e empilhadores.

