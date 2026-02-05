Como foi o último ano para a sua empresa?

Continuamos a fazer investimentos para melhorar cada vez mais a produção, nomeadamente em máquinas com tecnologia de ponta, e aumentamos o espaço com novos pavilhões. A Rosa Interiores é uma empresa com uma estrutura sólida, que tem crescido muito no mercado da construção, a nível de carpintaria.

A nível pessoal há algo que o impeça de viver as Festas de Amiais de Baixo deste ano?

Não, irei viver bem todos os dias de festa.

O que mais o interessa nas festas?

O convívio entre a população e os amigos.

As festas são em honra do Mártir S. Sebastião. Participa na vertente religiosa?

Não participo.

Das festas em que participou, tem alguma que se destaque por algum motivo?

Nenhuma em especial, as festas são sempre boas, conhecemos sempre novas pessoas.

O que gostaria que houvesse na sua terra?

Acho que era importante que houvesse, por exemplo, uma creche, bombeiros, e também algum órgão de segurança pública. Fora isso, Amiais de Baixo tem tudo o que é necessário para se viver com comodidade.

Quim Barreiros é um dos artistas que actua nas festas deste ano, sabe de cor, o refrão de alguma das canções dele? E vai ver a actuação dele, ou prefere ir ver os outros, nomeadamente Badoxa, Vizinhos e Mónica Sintra?

Todos conhecemos algumas canções do Quim Barreiros, e sim, pretendo ir à festa assistir aos espetáculos de todos os artistas.

O que quer acrescentar?

Se precisarem de obras em casa, contactem a Rosa Interiores.