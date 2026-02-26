Parreira volta a ser capital do cogumelo com três dias de festa

A Parreira, no concelho da Chamusca, prepara-se para receber milhares de visitantes na 9.ª edição do Festival do Cogumelo, que decorre de 27 de Fevereiro a 1 de Março, afirmando-se como uma das maiores celebrações gastronómicas do Ribatejo dedicadas aos sabores silvestres. A abertura oficial está marcada para dia 27 de Fevereiro, às 19h00, no Recinto de Festas da Parreira, numa iniciativa que volta a juntar autarcas, produtores, empresários e apreciadores da boa mesa. Ao longo de três dias, o evento cruza gastronomia, petiscos, animação musical, cozinha ao vivo, passeios, workshops e uma mostra de produtores e agentes económicos ligados ao sector, reforçando a importância do cogumelo como recurso natural e motor de desenvolvimento local.

À semelhança de anos anteriores, as tasquinhas e espaços de restauração prometem criatividade e tradição à mesa, com pratos onde o cogumelo é protagonista, das receitas mais típicas às propostas contemporâneas. A vertente formativa e de contacto com a natureza mantém-se como uma das apostas fortes do festival, através de actividades que aproximam o público do universo micológico.

No cartaz musical, o certame sobe a fasquia com três nomes bem conhecidos do público: Luís Trigacheiro, Syro e Rebeca são os cabeças-de-cartaz desta edição, garantindo noites de grande animação e reforçando o carácter festivo de um evento que já ultrapassa a dimensão local. Mais do que um festival gastronómico, o Festival do Cogumelo da Parreira é hoje uma marca identitária do concelho da Chamusca, promovendo os produtos endógenos, dinamizando a economia da freguesia e colocando a Parreira no mapa dos grandes eventos do distrito de Santarém.