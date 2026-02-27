uma parceria com o Jornal Expresso
27-02-2026

CarpinRoger executa trabalhos de carpintaria e faz mobiliário por medida

ESPECIAL FESTIVAL DO COGUMELO
Rogério Rosa tem uma forte paixão pela carpintaria e o perfeccionismo - foto DR
Rogério Rosa começou a trabalhar na área da carpintaria aos 16 anos e não se imagina a fazer outra coisa.

A CarpinRoger, com sede no Chouto, concelho da Chamusca, faz todo o tipo de trabalhos de carpintaria e fabrica mobiliário por medida. Tendo completado dez anos de actividade a 1 de Fevereiro, a empresa tem também instalações na Zona Industrial da Chamusca.
O proprietário e gerente, Rogério Rosa, de 42 anos, trabalha na área da carpintaria desde os 16, e mantém o gosto pelo que faz, garantindo que isso é essencial para obter bons resultados. “O segredo para o sucesso, falando por mim, é a paixão enorme pela profissão e trabalhar muito sem olhar à hora de entrada e de saída”, explica.
Com uma equipa de sete profissionais, a CarpinRoger, assenta no seu profissionalismo e empenho e Rogério Rosa lamenta que o trabalho manual qualificado, não seja mais valorizado e promovido por parte dos nossos governantes.
“Não entendo como é que o nosso governo não se interessa minimamente em incentivar e criar condições e mecanismos de formar os mais novos nas variadíssimas profissões que necessitam de obra qualificada, como pedreiros carpinteiros, canalizadores electricistas etc. E acho que os pais, em alguns casos, são um pouco culpados porque nem todos podem ser doutores, engenheiros, advogados etc, e há várias profissões para as quais não há ninguém para ocupar os postos dos que se vão aposentando e falecendo”, alerta.
O percurso de Rogério Rosa é exemplar nesse aspecto. Como, após o sétimo ano, não queria estudar mais, enveredou pela carpintaria, e foi certamente a sua melhor decisão sem dúvida.

